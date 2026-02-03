Η ΚΕΔΙΠΕΣ κατέγραψε βελτιωμένες επιδόσεις στο B’ Εξάμηνο 2025, με αύξηση των ρυθμίσεων και ανακτήσεων και ενισχυμένες ταμειακές εισροές, ενώ παράλληλα προχώρησε σε πληρωμές και ενέργειες που συνδέονται με την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας και τη διαχείριση βασικών σχεδίων.

Σύμφωνα με δήλωση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Λάμπρος Παπαδόπουλος, οι συνολικές λύσεις μέσω της doValue στο δεύτερο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 22% σε λύσεις αναδιάρθρωσης/ανάκτησης €391 εκατ., ενώ οι ταμειακές εισροές €209 εκατ. ήταν αυξημένες κατά 29% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο. Η ΚΕΔΙΠΕΣ αποδίδει τη βελτίωση, μεταξύ άλλων, στις εισπράξεις από εκστρατείες εξόφλησης ενήμερων και μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι οποίες θα συνεχιστούν και το 2026, ενώ επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων και σε μη συναινετικές λύσεις.

Σε επίπεδο σωρευτικής πορείας από την έναρξη των εργασιών της (1 Σεπτεμβρίου 2018) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η απομόχλευση στοιχείων ενεργητικού (εξαιρουμένων συμβατικών τόκων) ανήλθε στο 51%, με σωρευτικές εισροές €2,935 δισ.. Στο τέλος του 2025, το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας διαμορφώθηκε σε αποπληρωμή κρατικής βοήθειας €1,746 δισ., ενώ το επιχειρηματικό πλάνο διατηρεί ως στόχο την αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €3,54 δισ.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκαν σε στοιχεία ενεργητικού €5,52 δισ. (ονομαστική αξία) και περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, μετρητά/ρευστά περιουσιακά στοιχεία €185 εκατ., ακίνητη περιουσία €382 εκατ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €621 εκατ. Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία μειώθηκαν σε €4,891 δισ. στο τέλος του β’ εξαμήνου 2025, από €5,439 δισ. στο τέλος του 2024.

Συμφωνίες με Eurobank και κόστος Σχεδίου Εγγύησης

Η ΚΕΔΙΠΕΣ υπενθυμίζει ότι στις 30 Ιανουαρίου 2026 ολοκληρώθηκαν οι συμφωνίες με την Eurobank Limited για τον τερματισμός Σχεδίου Εγγύησης Δανείων, την επαναγορά σχετικού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και τον τερματισμό υποχρεώσεων που συνδέονταν με τη συμφωνία μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων του 2018. Η εξέλιξη αυτή, όπως αναφέρεται, περιορίζει το καθαρό κόστος του Σχεδίου σε καθαρό κόστος €74 εκατ., έναντι βασικού σεναρίου εκτίμησης του 2018 ύψους €155 εκατ., με δυνατότητα περαιτέρω μείωσης μέσω της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου που αποκτήθηκε.

Στο ίδιο πλαίσιο, η επαναγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων που ήταν ενταγμένα στο Σχέδιο ολοκληρώθηκε με τίμημα επαναγορά NPL €110 εκατ. για δάνεια με συμβατική αξία €287 εκατ., με την ΚΕΔΙΠΕΣ να σημειώνει ότι η μείωση σε σχέση με το αρχικό τίμημα συνδέεται με ταμειακές εισροές του χαρτοφυλακίου μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, οι οποίες αποδίδονται στην ίδια.

Ταμειακές ροές, δαπάνες και λύσεις

Για το σύνολο του 2025, οι τακτικές ταμειακές εισροές ανήλθαν σε €370,5 εκατ., μειωμένες κατά 10,5% σε σχέση με το 2024, ενώ εντός του 2025 δεν υπήρξαν εισροές από πωλήσεις χαρτοφυλακίων δανείων. Οι λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων περιορίστηκαν σε €97,4 εκατ. το 2025 (μείωση 8,7% έναντι 2024). Οι καθαρές ταμειακές ροές μετά από δαπάνες και υποχρεώσεις του β’ εξαμήνου 2025 ανήλθαν σε €95,5 εκατ., μειωμένες σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024.

Αποπληρωμή κρατικής βοήθειας και «Ενοίκιο έναντι δόσης»

Στις 18 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά €60 εκατ. για το δ’ τρίμηνο, ανεβάζοντας τις πληρωμές σε μετρητά σε €210 εκατ. για το 2025 και σε €1,680 δισ. σωρευτικά από τον Σεπτέμβριο 2018. Επιπλέον, η ΚΕΔΙΠΕΣ, ως φορέας υλοποίησης του Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», συνεισέφερε μέχρι το τέλος του 2025 €55 εκατ. ως δαπάνη για ένταξη κατοικιών, ενώ διατηρεί απόθεμα μετρητών €80 εκατ. για χρηματοδότηση του σχεδίου.

Σε ό,τι αφορά την πορεία του σχεδίου, από 2.091 αιτήσεις που δεν έχουν απορριφθεί ή αποσυρθεί, έχουν εγκριθεί 921 αιτήσεις και έχουν αποκτηθεί 471 κατοικίες. Η ΚΕΔΙΠΕΣ αναφέρει ότι το πρόγραμμα παραμένει εντός αναθεωρημένου πλάνου για 1.600 εγκρίσεις, διπλάσιες από την αρχική εκτίμηση των 800.

Τέλος, για το Σχέδιο Πρόωρης Εξόφλησης Ενήμερων Δανείων, που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο 2025, η ΚΕΔΙΠΕΣ σημειώνει ότι η ανταπόκριση υπήρξε ισχυρή και το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και εντός του 2026, στο πλαίσιο της στρατηγικής για επιτάχυνση της μείωσης του συνολικού χαρτοφυλακίου.