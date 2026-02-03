Η Themis Portfolio Management Limited ανακοίνωσε τη σύναψη νέας συμφωνίας διαχείρισης δανειακού χαρτοφυλακίου και ακίνητης περιουσίας με την ΚΕΔΙΠΕΣ και την Creditum Holdings Ltd, στο πλαίσιο της πρόσφατης συναλλαγής επαναγοράς χαρτοφυλακίου από την Eurobank Cyprus Limited.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η συμφωνία υπεγράφη στις 30 Ιανουαρίου 2026, αμέσως μετά την αγορά του χαρτοφυλακίου από την ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού Creditum Holdings Ltd. Η συνεργασία αφορά χαρτοφυλάκιο συνολικής αξίας €361 εκατ. και καλύπτει ολόκληρο το φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων και ακίνητης περιουσίας, καθώς και άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Η Themis σημειώνει ότι η νέα συμφωνία ευθυγραμμίζεται με το στρατηγικό της πλάνο για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της ως βασικού παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων στην Κύπρο. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τη συνεργασία ως έναρξη σχέσης με νέο πελάτη, που διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο στην τοπική αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Themis, Πανίκος Μουζούρης, ανέφερε ότι η συμφωνία αποτελεί «σημαντικό ορόσημο» για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, προσθέτοντας ότι η ένταξη χαρτοφυλακίου αυτού του μεγέθους ενισχύει την παρουσία της Themis στην αγορά και «επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη» μεγάλων οργανισμών στην τεχνογνωσία και τις δυνατότητές της.