Η κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία, είναι σήμερα σε θέση, να προσφέρει λύσεις, που μπορούν να αναβαθμίσουν κατακόρυφα τις δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς. Πρόκειται μάλιστα για λύσεις και προϊόντα όπου μεγάλα και τεχνολογικά προηγμένα έθνη, αναπτύσσουν παράλληλα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει η ευκαιρία, η οποία δεν πρέπει να χαθεί, η Εθνική Φρουρά να αποκτήσει συγκεκριμένες δυνατότητες οι οποίες θα «ξεκλειδώνουν» στην κυριολεξία τις ασύρματες εκπομπές εχθρικών δυνάμεων.

Αναφερόμαστε στο σύστημα RFHunter, το οποίο αναπτύχθηκε από την κυπριακή εταιρεία SignalGeneriX και αποτελεί ένα σύστημα εντοπισμού, ανάλυσης και γεωεντοπισμού ασύρματων εκπομπών (ραδιοσυχνοτήτων). Πρόκειται για τεχνολογία διπλής χρήσης (dual-use), με εφαρμογές τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και σε αποστολές ασφάλειας και πολιτικής προστασίας. Με απλά λόγια, το RFHunter®, όπως απέδειξε σε δοκιμές επί του πεδίου, μπορεί να «διαβάζει» το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον και μπορεί να εντοπίζει πότε και από πού εκπέμπονται ασύρματες επικοινωνίες.

Γίνεται ευκόλως αντιληπτή από τον οποιοδήποτε η κρισιμότητα μιας τέτοιας τεχνολογίας. Το πεδίο του ηλεκτρονικού πολέμου (EW), έχει αποδείξει την επίδραση του στον εν εξελίξει ρωσο-ουκρανικό πόλεμο. Με αυτό το εργαλείο, το στράτευμα θα μπορεί να επιτηρεί και να αναλύει εχθρικές επικοινωνίες όπως και την ακριβή τοποθεσία χειριστών εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ως τεχνολογία διπλής χρήσης, το RFHunter® αξιοποιείται και πέρα από το στρατιωτικό πεδίο. Μπορεί να υποστηρίξει τις αρχές ασφαλείας στον εντοπισμό επικοινωνιών εγκληματικών δικτύων, λαθρεμπόρων, διακινητών και κυκλωμάτων παράνομης μετανάστευσης, ιδιαίτερα σε χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Επιπλέον, σε αποστολές έρευνας και διάσωσης, μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό αγνοουμένων, για παράδειγμα στη θάλασσα, ανιχνεύοντας εκπομπές και προσφέροντας πολύτιμο χρόνο στις επιχειρήσεις διάσωσης. Έτσι, το RFHunter® συνδυάζει άμυνα, ασφάλεια και ανθρωπιστική διάσταση. Τα δεδομένα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται άμεση αξιοποίηση υπερσύγχρονων τεχνολογικών λύσεων, με το πρόσθετο στρατηγικό πλεονέκτημα οι λύσεις αυτές να αναπτύσσονται και να παρέχονται από κυπριακές εταιρείες, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εθνική ασφάλεια και την εγχώρια καινοτομία.

Πολλές εκδοχές – μία φιλοσοφία

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του, αλλά και με τις μετέπειτα εφαρμογές του σε συστήματα εδάφους και αέρος, το RFHunter® δεν σχεδιάστηκε ως ένα κλειστό ή μονοδιάστατο σύστημα, αλλά ως μια πλατφόρμα που προσαρμόζεται σε διαφορετικές αποστολές και επιχειρησιακές ανάγκες για την κατανόηση και τον έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει φορητή έκδοση (manpack) για χρήση από έναν χειριστή στο πεδίο, σταθερές διαμορφώσεις που λειτουργούν ως «ηλεκτρονικά φυλάκια» για συνεχή επιτήρηση περιοχών και κρίσιμων εγκαταστάσεων, καθώς και εκδόσεις που ενσωματώνονται σε τεθωρακισμένα και ρομποτικά οχήματα. Παράλληλα, η αερομεταφερόμενη εκδοχή, σε drones ή VTOL πλατφόρμες, επιτρέπει επιτήρηση από ύψος, αυξάνοντας δραστικά την εμβέλεια και την ακρίβεια εντοπισμού.

Mέσα από μεγάλα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το European Defence Fund με την στήριξη του Υπουργείου Άμυνας, πέτυχε να εντάξει το κυπριακό σύστημα σε προηγμένες πλατφόρμες αμυντικών συστημάτων. Το RFHunter® έχει ενσωματωθεί και δοκιμαστεί στο τεθωρακισμένο όχημα ASCOD της General Dynamics, έχει διασυνδεθεί με το σύστημα διαχείρισης μάχης της Ισπανικής Indra, αποτελεί μέρος λύσεων της γερμανικής PLATH και έχει ενσωματωθεί στον πυργίσκο πυραύλων AKERON της MBDA, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο αυτόνομο ρομποτικό όχημα μάχης της Milrem Robotics. Η ένταξη ενός κυπριακού συστήματος σε τέτοιες πλατφόρμες αιχμής αποτελεί σαφή ένδειξη διεθνούς αξιοπιστίας και ανταγωνιστικότητας.

Ευκαιρία μέσω SAFE

Για το αν η πλατφόρμα αξίζει της προσοχής και της επένδυσης από το ΥΠΑΜ και την Εθνική Φρουρά, αυτό αποδεικνύεται από τις εξαγωγικές επιτυχίες της εταιρείας αλλά και τις επιτυχημένες δοκιμές από ευρωπαϊκά κράτη. Όπως δήλωσε και στο philenews, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τάσος Κουνούδης, μέχρι στιγμής έχουν επιλέξει το RFHunter, τέσσερα διαφορετικά κράτη (τα οποία για ευνόητους λόγους, δεν μπορούν να κατονομαστούν) ενώ έχει αποσπάσει δύο φορές το πρώτο βραβείο στα Army Technology Excellence Awards 2024, έναν θεσμό διεθνούς κύρους, όπου μεταξύ των νικητών συγκαταλέγονται οι μεγαλύτερες παγκόσμιες αμυντικές βιομηχανίες.

Είναι επίσης κοινός παραδεκτό, ότι στο τομέα του Ηλεκτρονικού Πολέμου, οι επενδύσεις από το κράτος δεν θα πρέπει να διακόπτονται. Η συνεργασία της Εθνικής Φρουράς, με κυπριακές εταιρείες αυτού του εξιδεικευμένου τομέα θα βελτιώσει την στρατηγική θέση της Κύπρου στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοσύστημα. Όλα αυτά εάν υπάρχει θέληση, μπορούν να επιτευχθούν, είτε μέσω του προγράμματος SAFE, είτε μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση, η Κύπρος και η οικονομία της θα επωφεληθεί από την προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας συνεργασίας.

Διεθνής παρουσία και επίδειξη σημαίας

Όλες οι κυπριακές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, που συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις δίπλα από παγκόσμιους κολοσσούς, επιδεικνύουν πρώτα την σημαία της Κύπρου. Όσοι βρέθηκαν στην περσινή έκθεση αμυντικού εξοπλισμού στην Αθήνα, εντυπωσιάστηκαν από την παρουσία του κυπριακού περιπτέρου και τις καινοτομίες των κυπριακών εταιρειών.

Μία από αυτές τις εταιρείες είναι και η SignalGeneriX, η οποία παρουσιάζει αυτές τις ημέρες στο World Defence Show, στη Σαουδική Αραβία, το σύστημα RFHunter σε συνεργασία με την Γερμανική πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα PLATH. Πρόκειται για το μοναδικό κυπριακό σύστημα που συμμετέχει στη συγκεκριμένη διεθνή έκθεση, μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Το περίπτερο της εταιρείας είχε την ευκαιρία να επισκευθεί ο Αρχήγός της ΕΦ Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα υπερσύγχρονα συστήματα, τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες και τις εφαρμογές του Κυπριακού συστήματος σε άλλες χώρες.

We were honoured to welcome the Chief of Staff of the @NationalGuardCY, Lt. General Theodorou, and the Ambassador of @CyprusinKSA Mr. Moritsis, during World Defence Show @WDS_KSA in Riyadh, Saudi Arabia.



It was our great pleasure to showcase the capabilities of @SignalGeneriX 🇨🇾… pic.twitter.com/BhkAsiCz9a — Tasos Kounoudes (@kounoudes) February 10, 2026

Υπάρχει λοιπόν πρόσφορο έδαφος, να επιτευχθεί πρόοδος, όχι μόνο στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών όπως έγινε με άλλες κυπριακές εταιρείες, αλλά και σε ένα ακόμη πιο εξειδικευμένο τεχνολογικά τομέα.