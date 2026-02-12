Λευκωσία – Το Great Place to Work® Κύπρου ανακοινώνει τις εταιρείες που διακρίθηκαν ως Best Workplaces™ for Women 2026, αναδεικνύοντας οργανισμούς που ξεχωρίζουν για τη δέσμευσή τους στη δημιουργία ενός δίκαιου, ισότιμου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος για τις γυναίκες.

Ο θεσμός των Best Workplaces™ for Women αποτελεί διεθνώς σημείο αναφοράς για την προώθηση της ισότητας στον χώρο εργασίας. Η λίστα του 2026 επιβεβαιώνει ότι η ουσιαστική ενδυνάμωση των γυναικών δεν προκύπτει τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα στρατηγικών επιλογών, ξεκάθαρων πολιτικών και μιας κουλτούρας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τον σεβασμό.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Η ένταξη των εταιρειών στη λίστα Best Workplaces™ for Women 2026 βασίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν:

Δημογραφικά στοιχεία που αποτυπώνουν τη συμμετοχή των γυναικών στο ανθρώπινο δυναμικό και σε θέσεις διοίκησης.

Τις απαντήσεις των εργαζομένων στο Trust Index©, με έμφαση σε θέματα ισότητας, ίσων ευκαιριών, σεβασμού και δίκαιης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων.

Οι Βραβευμένες Εταιρείες Best Workplaces™ for Women 2026

Μικρές Εταιρείες (20–49 εργαζόμενοι)

Μεσαίες Εταιρείες (50–199 εργαζόμενοι)

Μεγάλες Εταιρείες (200+ εργαζόμενοι)

Οι εταιρείες που διακρίθηκαν αποδεικνύουν ότι η ισότητα και η συμπερίληψη δεν αποτελούν μόνο κοινωνική ευθύνη, αλλά και στρατηγικό πλεονέκτημα, ενισχύοντας την καινοτομία, την απόδοση και τη βιωσιμότητα των οργανισμών.

Ισότητα και Επιχειρηματική Απόδοση

Διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι οργανισμοί με υψηλά επίπεδα ισότητας και ποικιλομορφίας παρουσιάζουν καλύτερη οικονομική απόδοση. Εταιρείες με αυξημένη εκπροσώπηση γυναικών σε ηγετικές θέσεις έχουν έως και 21% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υψηλότερη κερδοφορία, επιβεβαιώνοντας ότι ένα εργασιακό περιβάλλον δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης συμβάλλει άμεσα στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Women at Work – Best Practices & Insights

Στο ειδικό αφιέρωμα του Insider, οι εταιρείες που διακρίθηκαν μοιράζονται τις πρακτικές, τις προκλήσεις και τις πρωτοβουλίες που υλοποίησαν, προσφέροντας ουσιαστικά insights για το πώς οι γυναίκες βιώνουν την εργασιακή κουλτούρα στους κορυφαίους οργανισμούς της Κύπρου.

Χορηγός Επικοινωνίας

Χορηγός Επικοινωνίας του θεσμού είναι ο Φιλελεύθερος, το Philenews και το Insider, συμβάλλοντας στην ανάδειξη καλών πρακτικών και θετικών προτύπων στην κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα.