Τέσσερις νεοφυείς επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα επιχειρηματικής εκκόλαψης Space BIC, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας βασισμένης σε διαστημικές τεχνολογίες στην Κύπρο, όπως ανακοινώθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Οι εταιρείες Periopsis, SatelliteLegal AI, Orizontas και Gaia Intelligence επιλέχθηκαν μετά από διαδικασία αξιολόγησης και έλαβαν χρηματοδότηση de minimis ύψους €50.000 η καθεμία, χωρίς παραχώρηση μετοχικού κεφαλαίου. Η χρηματοδότηση αποσκοπεί στην ανάπτυξη πρωτοτύπων, την επικύρωση τεχνολογιών και την επέκταση καινοτόμων λύσεων.

Το πρόγραμμα Space BIC (Space Business Incubation Centre) λειτουργεί από το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ του Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τη στήριξη και χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Στόχος είναι η ενδυνάμωση startups και επιχειρηματιών που αξιοποιούν δορυφορικά δεδομένα, διαστημικές τεχνολογίες και υπηρεσίες γεωπληροφορικής.

Διαδικασία αξιολόγησης και στρατηγική επιλογή

Συνολικά υποβλήθηκαν 13 αιτήσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν από τρεις ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, έπειτα από λεπτομερή διαδικασία που περιλάμβανε και προφορικές παρουσιάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης επιλέχθηκαν οι τέσσερις εταιρείες για ένταξη στο πρόγραμμα.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου, Γεώργιος Κωμοδρόμος, ανέφερε ότι η απόφαση για στήριξη τεσσάρων ομάδων σε έναν ενιαίο κύκλο επιτάχυνσης, αντί δύο ξεχωριστών κύκλων, αποτέλεσε στρατηγική επιλογή.

Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τη διαμόρφωση ισχυρής κουλτούρας startups και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων που σχετίζονται με το διάστημα, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ενίσχυση ρόλου της Κύπρου στο διαστημικό οικοσύστημα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόσφατη ένταξη της Κύπρου ως μέλους του Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), εξέλιξη που, όπως επισημάνθηκε, ενισχύει τον ρόλο της χώρας στο ευρωπαϊκό διαστημικό τοπίο και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για οργανισμούς, ερευνητές και startups.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και καθηγητής του ΤΕΠΑΚ, Διόφαντος Χατζημιτσής, δήλωσε ότι το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις αρχές των ESA BIC και υλοποιείται σε συνεργασία με άλλα κέντρα, όπως τα ESA BIC Bavaria και ESA BIC Portugal, με στόχο την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας του Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), Φιλόκυπρος Ρουσσουνίδης, καθώς και εκπρόσωποι διπλωματικών αποστολών ευρωπαϊκών χωρών.