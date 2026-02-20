Στη διακρατική συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού έργου SUSTAINET, που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Φεβρουαρίου 2026 στη Σόφια, συμμετείχε το ΚΕΒΕ, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή εμπλοκή του σε πρωτοβουλίες που προωθούν τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και την πράσινη καινοτομία.

Το SUSTAINET, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Erasmus+, στοχεύει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, στην ανταλλαγή γνώσεων μέσω ευρωπαϊκού δικτύου και στην ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικής καινοτομίας και εκπαίδευσης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στη Σόφια, οι εταίροι του έργου προχώρησαν σε αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης και σε συντονισμό των επόμενων βημάτων στα βασικά πακέτα εργασίας. Έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη εργαλείων και πόρων για τα Κέντρα Πράσινης Επιχειρηματικής Καινοτομίας (Green Business Innovation Centres – GBICs), καθώς και στην αναβάθμιση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση πράσινων δεξιοτήτων.

Το ΚΕΒΕ, ως ένας από τους πέντε εταίρους του έργου από την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη της δημιουργίας και λειτουργίας των GBICs, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της πράσινης καινοτομίας τόσο στην Κύπρο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συμμετοχή του ΚΕΒΕ στη διακρατική συνάντηση του SUSTAINET εντάσσεται στη στρατηγική του για ενίσχυση της πράσινης μετάβασης των επιχειρήσεων, μέσα από συνεργασίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων.