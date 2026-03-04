Το 2026, η Κύπρος υποδέχεται το 42ο κατάστημα Coffee Island, αυτή τη φορά στο Καντού της Λεμεσού.

Η νέα αυτή προσθήκη αποτελεί μια στρατηγική επιλογή σε μια περιοχή με έντονη καθημερινή δραστηριότητα και ευρύτερη τοπική ανάπτυξη, φέρνοντας τον ποιοτικό καφέ πιο κοντά σε κατοίκους και επισκέπτες.

Μια καθημερινή στάση απόλαυσης

Το νέο κατάστημα στο Καντού, παρουσιάζει τη νέα εκδοχή «Little» της Coffee Island. Πρόκειται για ένα concept τύπου καντίνα του οποίου ο σχεδιασμός δένει αρμονικά με το χαρακτήρα της περιοχής.Αποτελεί ιδανικό σημείο για σύντομες στάσεις, ραντεβού και σύντομα breakς. Ακριβώς δίπλα, ένα όμορφο πάρκο προσφέρει τον ιδανικό χώρο για να απασχοληθούν μικρά παιδιά, δίνοντας στους γονείς την ευκαιρία να απολαύσουν τον καφέ τους με ηρεμία. Ένα spot όπου ο καφές συναντά την καθημερινή εμπειρία, η στιγμή αποκτά street style, και η απλή στάση για καφέ μετατρέπεται σε μικρή αστική περιπέτεια.

Για όσους ξεκινούν μια μικρή απόδραση προς τα κρασοχώρια, το βουνό ή τη θάλασσα, το Coffee Island Καντού προσφέρει την ευκαιρία για έναν ποιοτικό καφέ και γρήγορο snack χωρίς παράκαμψη, πριν ο δρόμος συνεχίσει προς Όμοδος, Πισσούρι ή τα γύρω χωριά. Είναι η στάση που δίνει τον σωστό ρυθμό στην εκδρομή και στο ταξίδι το χαρακτήρα που του αξίζει.

Η φιλοσοφία της Coffee Island

Για τη Coffee Island, ο καφές είναι μοναδικός. Η γεύση του δεν καθορίζεται μόνο από το υψόμετρο, το έδαφος ή την υγρασία, αλλά από τις ιστορίες των ανθρώπων και των τόπων που τον καλλιεργούν. Η φιλοσοφία της Coffee Island βρίσκεται σε κάθε κόκκο. Με χρόνια εμπειρίας στο καβούρδισα και αμέριστη αγάπη για αυτό που κάνει, η Coffee Island καταφέρνει να «φυλακίζει» ατόφια τα αρώματα και τις γεύσεις της περιοχής προέλευσής κουβαλώντας παράλληλα την ιστορία των ανθρώπων που την καλλιέργησαν. Ετσι κάθε γουλιά δεν είναι απλώς διαφορετική, αλλά πραγματικά μοναδική.

From bean to cup

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία bean to cup, η Coffee Island ελέγχει ολόκληρη τη διαδρομή του καφέ, από την επιλογή των πράσινων κόκκων και το καβούρδισμα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, μέχρι την τελική παρασκευή ροφήματος στο κατάστημα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η φρεσκάδα, η σταθερότητα στη γεύση και η αυθεντική ταυτότητα κάθε χαρμανιού, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία καφέ σε κάθε φλιτζάνι.

Ποιοι είμαστε

Η Coffee Island ιδρύθηκε το 1999 στην Πάτρα, με όραμα να δημιουργήσει μια διαφορετική κουλτούρα γύρω από τον καφέ και σήμερα αποτελεί μία από τις τρεις καλύτερες αλυσίδες καφέ στην Ευρώπη σύμφωνα με τα Alegra European Awards, με παρουσία σε περισσότερες από 13 χώρες. Με συνεχή παρουσία στην Κύπρο από το 2009, έχει εδραιωθεί ως η μεγαλύτερη αλυσίδα ανεξάρτητων καταστημάτων καφέ στη χώρα, επενδύοντας διαχρονικά στην ποιότητα, τη γνώση, τη βιωσιμότητα και την αυθεντικότητα, προσφέροντας καφέ με αξίες — από τον κόκκο στο φλιτζάνι σας.

Στοιχεία επικοινωνίας