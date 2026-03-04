Στρατηγική συνεργασία και είσοδος της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ στο μετοχικό κεφάλαιο της Wealthyhood Ltd ανακοινώθηκε από την GlobalWealth Group PLC, σηματοδοτώντας νέο γύρο επένδυσης στον τομέα του wealthtech.

Η συμφωνία προβλέπει επένδυση €6 εκατ. από την Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο της τελευταίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Wealthyhood. Η τιμή ανά μετοχή στον συγκεκριμένο γύρο χρηματοδότησης καθορίστηκε στα €87,1.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των εταιρικών πράξεων, η GlobalWealth Group αναμένεται να κατέχει 25,31% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η Τράπεζα Κύπρου θα αποκτήσει 26,45%, καθιστώντας την βασικό επενδυτή και στρατηγικό εταίρο της εταιρείας.

Θετική επίδραση στην αποτίμηση της GlobalWealth

Η επένδυση της GlobalWealth στη Wealthyhood αναμένεται να αποτυπωθεί λογιστικά ως Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων (FVTPL), γεγονός που εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση στην καθαρή εσωτερική αξία (NAV) της εταιρείας.

Η τελική λογιστική αποτύπωση της συναλλαγής θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα παρουσιαστεί σε επόμενες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και υπό την καθοδήγηση των ελεγκτών.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό τις συνήθεις ρυθμιστικές εγκρίσεις και αναβλητικές αιρέσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Στόχος η ανάπτυξη του οικοσυστήματος WealthTech

Η αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να ενισχύσει την αποστολή της Wealthyhood για εκδημοκρατισμό των επενδύσεων στην Ευρώπη, επιταχύνοντας την ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI) για πιο εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις.

Η εταιρεία έχει ήδη παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρόσφατα επεκτάθηκε στην Ελλάδα, ενώ μέσω της συνεργασίας με την Τράπεζα Κύπρου επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της και στον τομέα B2B, προσφέροντας ολοκληρωμένες ψηφιακές επενδυτικές πλατφόρμες σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Η συμφωνία θεωρείται σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός καθετοποιημένου οικοσυστήματος wealthtech, που αποτελεί βασικό στόχο της GlobalWealth Group.

Επέκταση σε Κύπρο και διεθνείς αγορές

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας, ο Όμιλος επιδιώκει:

την ενίσχυση της παρουσίας της Wealthyhood στην κυπριακή αγορά ,

, καθώς και τη διεύρυνση της δραστηριότητάς της στην Ελλάδα και σε άλλες διεθνείς αγορές.

Διευκρινίζεται ότι η GlobalWealth Group και η Τράπεζα Κύπρου συμμετέχουν στην Wealthyhood ως ανεξάρτητοι μέτοχοι, ενώ η επένδυση δεν συνεπάγεται αυτομάτως επιχειρησιακό ή ρυθμιζόμενο συντονισμό μεταξύ των δύο οργανισμών.