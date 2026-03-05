Ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη εκσυγχρονισμού της διδασκαλίας της Πληροφορικής και ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών στα επαγγέλματα STEM έστειλε ο CITEA από το βήμα του συνεδρίου Teachers for STEM, που διοργάνωσε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (CCS).

Κατά την παρέμβασή του, ο πρόεδρος του συνδέσμου, Γιώργος Μαλέκκος, υπογράμμισε ότι το ζήτημα της Πληροφορικής δεν περιορίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας και τη δυνατότητα της χώρας να προσαρμοστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο CITEA επεσήμανε ότι η Κύπρος καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής γυναικών στα επαγγέλματα STEM στην Ευρώπη, τονίζοντας πως η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για καινοτομία όταν αφήνουμε εκτός το μισό ταλέντο της χώρας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαλέκκος.

Παράλληλα, επισήμανε ότι γυναίκες ήδη κατέχουν σημαντικές θέσεις ευθύνης στον τεχνολογικό τομέα και εντός του CITEA, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία τους αποτελεί αποτέλεσμα αριστείας και επαγγελματικής επάρκειας, και όχι ποσοστώσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο εκπαιδευτικό σύστημα, επισημαίνοντας ότι η Πληροφορική δεν μπορεί να διδάσκεται με μοντέλα προηγούμενων δεκαετιών σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και η αυτοματοποίηση μετασχηματίζουν την οικονομία και την κοινωνία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, καθώς πέρα από τη γνώση συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτοπεποίθησης και φιλοδοξίας στους μαθητές.

Ο CITEA κάλεσε επίσης σε επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του συνδέσμου επανέλαβε τη δέσμευση του CITEA για συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων ο CCS, το CEPIS, τα πανεπιστήμια και το Υπουργείο Παιδείας, ώστε η συζήτηση για την τεχνολογική εκπαίδευση να οδηγήσει σε συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις.

«Η αλλαγή δεν θα έρθει με λόγια — θα έρθει με συνεργασία», κατέληξε.