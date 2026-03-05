Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ) χαιρέτισε την πρόσφατη δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Ναυτιλία και της Στρατηγικής της ΕΕ για τους Λιμένες, οι οποίες αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο του ναυτιλιακού τομέα στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στην προστασία των εφοδιαστικών αλυσίδων της Ευρώπης. Οι στρατηγικές επικεντρώνονται σε επενδύσεις σε καθαρά καύσιμα, ψηφιοποίηση και τεχνολογίες απανθρακοποίησης, ενώ προάγουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των λιμανιών στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Ναυτιλία επισημαίνει τον κομβικό ρόλο του κλάδου στην ενεργειακή ασφάλεια και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ η Στρατηγική για τους Λιμένες στοχεύει στη διεύρυνση του κοινωνικού ρόλου των λιμανιών με έμφαση στην ασφάλεια, την προστασία και τη ψηφιοποίηση των λειτουργιών τους. Οι στρατηγικές αυτές επίσης προωθούν την πράσινη μετάβαση, με την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στην αλυσίδα αξίας από τα λιμάνια και τη ναυτιλία έως τα ναυπηγεία.

Με την ευρωπαϊκή ναυτιλία να ελέγχει περίπου το 35% του παγκόσμιου στόλου, ο ρόλος της παραμένει κρίσιμος στο διεθνές εμπόριο. Οι νέες στρατηγικές επικεντρώνονται επίσης στη σημασία της διεθνούς εναρμόνισης κανονισμών, για την προώθηση της «πράσινης» μετάβασης σε όλους τους τομείς της ναυτιλιακής αλυσίδας.

Σχόλια Γενικού Διευθυντή ΚΝΕ

Ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, κ. Ιωσηφίδης, δήλωσε:

«Χαιρετίζουμε την έμφαση που δίνεται σε επενδύσεις σε καθαρά καύσιμα, τεχνολογίες απανθρακοποίησης και καινοτομία. Αυτές οι επενδύσεις είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας, ενώ ενισχύουν την πορεία της προς την πράσινη μετάβαση.»

Υποστήριξη της Κύπρου ως Ηγετικού Κέντρου Ναυτιλίας

Η Κύπρος, με έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους στην ΕΕ και το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στην Ευρώπη, υποστηρίζει πλήρως τις στρατηγικές που ενισχύουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στον ναυτιλιακό τομέα. Το Επιμελητήριο αναγνωρίζει τη σημασία των πράσινων επενδύσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου.