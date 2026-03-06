Στη σύσταση Επιτροπής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Προσέλκυσης Νέων Ταλέντων προχώρησε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στήριξη της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων.

Η νέα επιτροπή συγκροτήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων και οργανισμών από βασικούς τομείς της οικονομίας και έχει ως αποστολή τη συμβολή στη διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών και πρακτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα των δεξιοτήτων.

Πρώτη συνεδρία και βασικοί άξονες δράσης

Η πρώτη συνεδρία της επιτροπής πραγματοποιήθηκε πρόσφατα υπό την προεδρία του Γιάγκου Χατζηγιάννη, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες δράσης.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων που τέθηκαν περιλαμβάνονται:

η ανάδειξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης ως βασικού πυλώνα ανταγωνιστικότητας ,

, η ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ,

, η προώθηση της δια βίου μάθησης και της συνεχούς αναβάθμισης δεξιοτήτων ,

, η ενίσχυση της διασύνδεσης επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ,

, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προσέλκυση και διατήρηση νέων ταλέντων στην κυπριακή αγορά εργασίας.

Στόχος η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου

Η ΟΕΒ υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια για την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας και τη στήριξη ενός πιο σύγχρονου και ανταγωνιστικού παραγωγικού μοντέλου.

Όπως σημειώνεται, η Ομοσπονδία επιδιώκει να λειτουργεί ως στρατηγικός εταίρος στη διαμόρφωση πολιτικών δεξιοτήτων, συμβάλλοντας στην προσαρμογή της αγοράς εργασίας στις νέες οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες.