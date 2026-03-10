Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Διεθνών Επιχειρήσεων (Cyprus International Business Association – CIBA) εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδέσμων Διεθνών Εμπορικών Οίκων (European Confederation of International Trading Houses Associations – CITHA), ενισχύοντας τη παρουσία της Κύπρου στο ευρωπαϊκό δίκτυο διεθνούς εμπορίου.

Η ένταξη στην CITHA εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για τις κυπριακές επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα, ενισχύοντας τη συνεργασία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που προωθούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές.

Σε κοινή δήλωση τους, ο Πρόεδρος της CITHA, Jan Krückemeyer, και ο Πρόεδρος του CIBA, Βασίλης Δημητριάδης, ανέφεραν ότι η ένταξη του CIBA στη CITHA αντικατοπτρίζει τη δέσμευση για την ενίσχυση της διεθνούς εμπορικής συνεργασίας στην Ευρώπη και τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιες αγορές.

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών εμπορικών ενώσεων και επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα, σύμφωνα με τους δύο Προέδρους, μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στην ενδυνάμωση της θέσης της στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα.

Για τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου, η συμμετοχή του CIBA στην CITHA δημιουργεί νέες ευκαιρίες συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσης και συμμετοχής σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του διεθνούς εμπορίου.

Η συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και άλλων διεθνών αγορών, αξιοποιώντας τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας στο παγκόσμιο εμπορικό δίκτυο.

Ο CIBA εκπροσωπεί επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα που δραστηριοποιούνται από την Κύπρο, με στόχο την προώθηση της διεθνούς επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Η CITHA εκπροσωπεί συνδέσμους διεθνών εμπορικών οίκων και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των μελών της και την υποστήριξη ενός ισχυρού ευρωπαϊκού οικοσυστήματος διεθνούς εμπορίου.