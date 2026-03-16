Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες των χωρών της δαπανούν τρισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε πληρωμές με κάρτα, εκτός ελέγχου όμως από το ευρωπαϊκό σύστημα. Η Κομισιόν και οι ευρωπαϊκές τράπεζες θέλουν να βάλουν ένα τέλος στην εξάρτηση των Ευρωπαίων από τους αμερικανικούς κολοσσούς Visa και Mastercard.

Σήμερα, οι περισσότερες αγορές με κάρτα ή με το διαδίκτυο στην Ευρώπη περνούν από τη Visa ή τη Mastercard και αυτό πλέον θεωρείται επικίνδυνο από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, προωθείται από τις ευρωπαϊκές Αρχές το Wero. Ένα ψηφιακό πορτοφόλι που δημιούργησαν ευρωπαϊκές τράπεζες και εταιρείες πληρωμών, ώστε να παρακάμψουν τα αμερικανικά δίκτυα καρτών.

Όπως γράφει το Euronews, το Wero βασίζεται σε άμεσες τραπεζικές μεταφορές, οι οποίες καταργούν τους μεσάζοντες, μειώνουν τις χρεώσεις και κρατούν τα δεδομένα εντός Ευρώπης. Το Wero μετρά ήδη δεκάδες εκατομμύρια χρήστες στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο και αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό, για την ώρα σε Ολλανδία και Λουξεμβούργο. Δεν προσφέρεται σε Ελλάδα και Κύπρο. Η πλήρης ευρωπαϊκή κάλυψη (περιλαμβανομένων της Ελλάδας και της Κύπρου) σχεδιάζεται να γίνει στα επόμενα χρόνια, μάλλον 2027-2028, καθώς εντάσσονται περισσότερες τράπεζες στο νέο σύστημα πληρωμών.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) προειδοποιεί ότι η εξάρτηση από ξένα συστήματα πληρωμών αφήνει την ΕΕ ευάλωτη σε πολιτικές πιέσεις ή αιφνίδιες διακοπές στις συναλλαγές.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ έχει καταστήσει σαφές ότι η πλειονότητα των ψηφιακών πληρωμών στην Ευρώπη διεκπεραιώνεται πλέον μέσω αμερικανικών ή κινεζικών συστημάτων. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια αδυναμία που η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίσει. Οι έμποροι λιανικής αναφέρουν ότι οι προμήθειες των δικτύων καρτών έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια.

Οι απευθείας πληρωμές μέσω τραπεζών θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και να βοηθήσουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρήματα, επισημαίνει το Euronews.

