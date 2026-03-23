Η LEON MFO Investments ανακοινώνει ότι τιμήθηκε με το βραβείο «Best Chief Investment Office in Cyprus» στα Euromoney Private Banking Awards 2026, μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στον κλάδο του Private Banking και της διαχείρισης πλούτου.

Η διάκριση αντικατοπτρίζει τη δυναμική και την πειθαρχία του Chief Investment Office της LEON MFO Investments, το οποίο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην καθοδήγηση των πελατών μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επενδυτικό περιβάλλον, με αυστηρή και προνοητική προσέγγιση.

«Είναι τιμή μας να λαμβάνουμε αυτή τη σημαντική διάκριση από τη Euromoney», δήλωσε ο Andrey Narutskiy, CEO και Managing Director. «Αυτό το επίτευγμα αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης, της τεχνογνωσίας και της ομαδικής προσπάθειας ολόκληρης της επενδυτικής μας ομάδας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή εξατομικευμένων επενδυτικών λύσεων και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες μας.»

Τα Euromoney Private Banking Awards θεωρούνται ευρέως ως σημείο αναφοράς αριστείας στον παγκόσμιο κλάδο διαχείρισης πλούτου (wealth management).

Η LEON MFO Investments συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως κορυφαίο multi-family office στην Κύπρο, προσφέροντας εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις, διαχείριση χαρτοφυλακίων και ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη LEON MFO Investments και τα βραβευμένα προϊόντα και υπηρεσίες της, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.leoninvestments.com.cy