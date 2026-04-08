Σε 633 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ το 2025, παραμένοντας για τρίτη συνεχή χρονιά πάνω από το όριο του μισού δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες συνδέονται κυρίως με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Κρήτης-Αττικής, που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από πέρσι, και των νοτίων Κυκλάδων.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 304 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA έφτασε τα 307,6 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 6,3%, στα 152 εκατ. ευρώ, από 143 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 130,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 132,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα για το 2025 έφτασαν τα 456,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα από το ενοίκιο συστήματος μεταφοράς, τα οποία υποχώρησαν κατά 2%, λόγω περιορισμένων εσόδων από δικαιώματα χρήσης διασυνδέσεων και καθυστέρησης στην εφαρμογή των μοναδιαίων χρεώσεων, που οδήγησε σε υποανάκτηση εσόδου.

Αντίθετα, τα έσοδα από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθαν σε 18,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024.

Παράλληλα, η ένταξη του έργου της διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΑΔΜΗΕ τον Νοέμβριο του 2025 οδήγησε σε αύξηση των αποσβέσεων του Ομίλου, οι οποίες ανήλθαν στα 124,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,8 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πρότεινε προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 62,9 εκατ. ευρώ από τα καθαρά κέρδη της χρήσης.