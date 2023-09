Η Katy Perry πούλησε τη Δευτέρα τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής της στη Litmus Music έναντι 225 εκατ. δολαρίων, συμφωνία που αύξησε την καθαρή αξία της σούπερ σταρ της ποπ στα περίπου 340 εκατ. δολάρια, καθιστώντας την μία από τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ.

Η Perry πούλησε το ποσοστό της στα πνευματικά δικαιώματα των master recordings και τα δικαιώματα για τα πέντε άλμπουμ που κυκλοφόρησε από το 2008 έως το 2020 (One Of The Boys, Teenage Dream, PRISM, Witness και Smile), σύμφωνα με το Billboard και το Variety. Η Litmus, η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2022 από τους βετεράνους της μουσικής βιομηχανίας Hank Forsyth και Dan McCarroll, με χρηματοδότηση ύψους 500 εκατ. δολαρίων από τον όμιλο Carlyle, έσπευσε να αγοράσει τα δικαιώματα για τη μουσική της Perry. Τον Αύγουστο, η Litmus είχε αγοράσει τα δικαιώματα για τη μουσική του σταρ της country, Keith Urban, ενώ τον Ιούνιο, ο μουσικός παραγωγός Benny Bianco πούλησε τα δικαιώματα των επιτυχιών του -που περιλαμβάνουν τραγούδια της Rihanna, του Justin Bieber και της Camila Cabello- στην εταιρεία. Εκπρόσωποι της Litmus Music αρνήθηκαν να σχολιάσουν στο Forbes τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με τη Perry.

Το deal αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις μουσικών δικαιωμάτων για το 2023. Τον Ιανουάριο, ο ράπερ Dr. Dre φέρεται να πούλησε μερίδιο των δικαιωμάτων από τα σόλο άλμπουμ του, τη δουλειά του με το συγκρότημα NWA έναντι τουλάχιστον 200 εκατ. δολαρίων. Τον ίδιο μήνα, ο Justin Bieber πούλησε τα δικαιώματα των ηχογραφήσεών του έναντι αντίστοιχου ποσού.

Η 38χρονη Perry δεν μπήκε στη λίστα του Forbes για το 2023 με τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ, αλλά θα είναι σίγουρα υποψήφια για τη λίστα της επόμενης χρονιάς. Τον Ιούνιο που δημοσιεύθηκε η λίστα, το Forbes είχε υπολογίσει την καθαρή αξία της Perry κάτω από τα 200 εκατ. δολάρια, με βάση τα έσοδά της από τις περιοδείες, τις ηχογραφήσεις και τον ρόλο της ως κριτή του American Idol. (Το ελάχιστο όριο για να μπει στη λίστα του 2023 ήταν τα 225 εκατ. δολάρια). Με την τρέχουσα καθαρή αξία της, η Perry θα έμπαινε στη λίστα μαζί με άλλες πλούσιες γυναίκες από τον χώρο της μουσικής βιομηχανίας, όπως η Rihanna, η Taylor Swift, η Madonna, η Beyoncé, η Celine Dion, η Dolly Parton και η Barbra Streisand.

Εκπρόσωποι της Perry δεν απάντησαν στο αίτημα του Forbes για σχολιασμό.

Η Perry εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή το 2008 με το single “I Kissed A Girl”. Το τραγούδι σκαρφάλωσε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, και παρέμεινε εκεί για επτά εβδομάδες. Την ίδια πορεία ακολούθησαν άλλα 8 τραγούδια της Perry, όπως τα “California Gurls”, “E.T.” και “Firework”. Το 2015, εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Forbes ως η τρίτη πιο καλοπληρωμένη καλλιτέχνιδα της χρονιάς. Με έσοδα 135 εκατ. δολάρια προ φόρων, η Perry ξεπέρασε εκείνη τη χρονιά τις Taylor Swift, Rihanna και Miley Cyrus μαζί. Το 2015 εμφανίστηκε και στο Super Bowl Halftime Show.

Το 2019, το Forbes υπολόγισε πως η Perry ήταν η 9η πιο ακριβοπληρωμένη μουσικός της δεκαετίας, με τις απολαβές της να φτάνουν τα 530 εκατ. δολάρια.

Η καθαρή αξία της Perry αποτελείται κυρίως από μετρητά που προκύπτουν από τη μουσική της και τα έσοδα από τις περιοδείες της. Το 2018, το American Idol επανήλθε στις τηλεοπτικές οθόνες από το ABC, με την Perry να είναι μέλος της κριτικής επιτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Perry αμείβεται με 25 εκατ. δολάρια για την παρουσία της στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Σχολιάζοντας τον “Είμαι πολύ περήφανη που ως γυναίκα αμείβομαι με μεγαλύτερο ποσό από οποιονδήποτε άντρα έχει συμμετάσχει στο σόου”, σχολίασε η ίδια.

Από το 2021 έως τον προσεχή Νοέμβριο, η Perry θα έχει δώσει 32 μουσικές παραστάσεις στο Las Vegas στο Resorts World. Η τραγουδίστρια, η οποία είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Orlando Bloom, είναι επίσης ιδιοκτήτρια μιας μάρκας υποδημάτων, της Katy Perry Collections, καθώς του brand μη αλκοολούχων ποτών, De Soi.

H Perry έχει να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ από το “Smile”, το 2020. “Πάντα γράφω μουσική”, δήλωσε πρόσφατα στο Good Morning America. “Αλλά το σημαντικό για μένα είναι να απολαύσω τον κόσμο που δημιουργώ με αυτά τα υπέροχα τραγούδια και να είμαι υπεύθυνη για τη ζωή ενός 3χρονου παιδιού. Θα επιστρέψω [στη μουσική], αλλά θα επιστρέψω σωστά”.

Forbes