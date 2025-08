Erik Sherman

Οι οικονομολόγοι έχουν αλλάξει πολλές φορές γνώμη για τις επιπτώσεις της “δασμολογικής” στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ. Η κατάσταση εξακολουθεί να αλλάζει. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ας δούμε μια σύνοψη από την εμπειρία των εταιρειών ως τώρα.

Οι πληροφορίες προέρχονται από τηλεδιασκέψεις για τα εταιρικά αποτελέσματα που παρέχονται από την S&P Global Market Intelligence, δηλαδή απευθείας από τις εταιρείες και όχι μέσω κάποιου “φίλτρου”. Έχετε κατά νου ότι τα στελέχη των εταιρειών θα παρουσιάζουν πάντα τα πράγματα με τον πιο θετικό τρόπο όταν απευθύνονται σε αναλυτές και επενδυτές.

Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι πληροφορίες; Πολλοί άνθρωποι αγνοούν με “ευκολία” τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μια μεγάλη εταιρεία. Όμως, οι επιπτώσεις εξαπλώνονται. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εργαζόμενοι θα χάσουν τις δουλειές τους, η οικονομία θα αποδυναμωθεί, οι τιμές των μετοχών θα πέσουν και, τελικά, οι συνταξιοδοτικοί λογαριασμοί θα υποστούν αρνητικές επιπτώσεις.

Steven Madden Ltd.: Ο πρόεδρος και CEO της εταιρείας υποδημάτων, Edward Rosenfeld, είπε κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα: “Η πίεση στο μικτό περιθώριο κέρδους από τους δασμούς ήταν περίπου 230 μονάδες βάσης. Δεν είναι το ακαθάριστο. Είναι το καθαρό μετά το discount που πήραμε από τους προμηθευτές για το δεύτερο τρίμηνο”. Οι 2,3 ποσοστιαίες μονάδες είναι σημαντική πτώση κερδών.

General Motors: Στο β’ τρίμηνο, η καθαρή επίδραση των δασμών κυμάνθηκε στα 1,1 δισ. δολάρια, ποσό “ελαφρώς χαμηλότερο” του αναμενόμενου, όπως αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα. “Οι προσπάθειες μετριασμού θα χρειαστούν χρόνο για να αποδώσουν αποτελέσματα, περιορίζοντας την επίδραση των δασμών στο β’ τρίμηνο”, σχολίασε ο οικονομικός διευθυντής της GM, Paul Jacobson. “Ωστόσο, εξακολουθούμε να επιδιώκουμε την αναπλήρωση τουλάχιστον του 30% από τις απώλειες ως αντίκτυπος των δασμών για το έτος, που ανέρχεται στα 4-5 δισ. δολάρια, μέσω στρατηγικών ενεργειών, όπως προσαρμογές στην παραγωγή, στοχευμένες πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους και συνεπής τιμολόγηση”.

W.W. Grainger: Η εταιρεία διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών συντήρησης, με κεφαλαιοποίηση στα 44,8 δισ. δολάρια, υπέστη πλήγμα. “Μπορείτε να δείτε τις υψηλές επιδόσεις του β’ τριμήνου, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων ύψους 4,6 δισ. δολαρίων, αυξημένων κατά 5,1%”, σχολίασε η CFO Deidra Merriwether κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα της εταιρείας την 1η Αυγούστου 2025. “Παρατηρήσαμε μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους λόγω της σύνθεσης των τμημάτων και των προαναφερθέντων επιπτώσεων των δασμών στην επιχείρηση High-Touch, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών από τη λογιστική απογραφή LIFO [last in, first out]. Αυτό οδήγησε σε περιθώριο κέρδους 14,9% για το τρίμηνο, μια μείωση της τάξης των 50 μ.β. σε σύγκριση με το 2024, αλλά κοντά στις προσδοκίες που είχαμε ανακοινώσει”.

PVH Corp.: Η ιδιοκτήτρια εταιρεία εμπορικών σημάτων όπως οι Tommy Hilfiger και Calvin Klein σημείωσε για τις επιπτώσεις των δασμών σε τηλεδιάσκεψη για τα εταιρικά αποτελέσματα στις 5 Ιουνίου 2025. “Είμαστε αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις των δασμών. Σύμφωνα με την τελευταία μας εκτίμηση, υπολογίζουμε ότι οι δασμοί δημιουργούν ένα εμπόδιο περίπου 65 εκατ. στα EBIT [κέρδη προ τόκων και φόρων] που σταθμίζεται κυρίως στο β’ εξάμηνο του έτους”, ανέφερε ο CEO, Stefan Larsson.

CNH Industrial: “Ενώ οι δασμοί στα κινεζικά προϊόντα μειώθηκαν, οι δασμοί στον χάλυβα και στο αλουμίνιο διπλασιάστηκαν από 25% σε 50%”, δήλωσε ο CFO της εταιρεία που παράγει γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, James Nickolas, κατά την τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα την 1η Αυγούστου 2025. “Και ενώ η CNH προμηθεύεται περίπου το 95% των άμεσων αναγκών της σε χάλυβα από εγχώριες πηγές, οι εγχώριες τιμές του χάλυβα έχουν αυξηθεί μαζί με τους δασμών. Τα futures του χάλυβα έχουν ενισχυθεί κατά 30% από την αρχή του έτους”, γεγονός που δείχνει πώς οι δασμοί δίνουν περιθώριο στους εγχώριους προμηθευτές να αυξήσουν τις τιμές και να έχουν μεγαλύτερο κέρδος. “Και ενώ συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας για να σταθεροποιήσουμε τις τιμές του χάλυβα, ένας προμηθευτής ‘επιπέδου 2’ μπορεί να έχει χάλυβα που να επηρεάσει το κόστος προμήθειας”, συνέχισε. “Εξακολουθούμε να υπολογίζουμε τον αντίκτυπο που θα έχουν το 2025 στην επιχείρησή μας οι δασμοί που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές χαλκού στις ΗΠΑ και ενδεχομένως στα τσιπ ημιαγωγών”.

Ford Motor Company: Η κατασκευάστρια εταιρεία αυτοκινήτων αναμένει “καθαρές ζημιές ύψους περίπου 2 δισ. δολαρίων το 2025” λόγω των δασμών, δήλωσε ο CEO James Farley. Η εταιρεία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι δασμοί γίνονται ζωτικός παράγοντας στη λήψη αποφάσεων. “Ο τελευταίος γύρος δασμολογικών πολιτικών, ειδικά οι συμφωνίες με την Ιαπωνία και την Ευρώπη και ενδεχομένως τη Νότια Κορέα, καθιστά τη στρατηγική μας ακόμη πιο επιτακτική. Το στοίχημά μας είναι να μην ανταγωνιζόμαστε σε τμήματα υψηλού όγκου που συνήθως απαιτούν παραγωγή στο εξωτερικό για να είναι ανταγωνιστικά από πλευράς κόστους. Αντιθέτως, ενισχύουμε τις προσπάθειές μας σε αυτό που κάνουμε καλύτερα: φορτηγά, εμβληματικά προϊόντα με πάθος, Ford Bro και πρωτοποριακή τεχνολογία που θα δείτε σύντομα στην επερχόμενη γκάμα των EV μας”. είπε ο Farley. Από την πλευρά της η CFO, Sherry House, ανέφερε ότι οι δασμοί είχαν αντίκτυπο 800 εκατ. δολαρίων στο προσαρμοσμένο EBIT. Οι προσαρμοσμένες επιδόσεις είναι κανονικοί δείκτες που επαναπροσδιορίζονται από τις εταιρείες, συχνά για να επηρεάσουν το κοινό.

Amazon.com: Στην τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα στις 31 Ιουλίου 2025, η εταιρεία έθεσε το ζήτημα της αβεβαιότητας και του πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να παρακολουθεί κανείς τα τεκταινόμενα ή να αποφασίσει πώς να προχωρήσει. “Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πού θα καταλήξουν οι δασμοί, ιδίως στην Κίνα”, επισήμανε ο CEO, Andrew Jassy. “Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι θα συμβεί όταν εξαντλήσουμε μέρος των προαγορών στις λιανικές μας πωλήσεις από το δικό μας κατάστημα και, μετά, μέρος των προαγορών που πραγματοποίησαν οι συνεργάτες μας. Και αν τα κόστη αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου, δεν είμαστε σίγουροι αυτήν τη στιγμή ποιος εντέλει θα απορροφήσει το υψηλότερο κόστος. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως από ό,τι έχουμε παρατηρήσει μέχρι τώρα στο α’ εξάμηνο του έτους, δεν υπάρχει μείωση της ζήτησης. Επίσης, δεν έχουμε δει αύξηση της μέσης τιμής πώλησης (ASP) σε ευρεία κλίμακα. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει στο β’ εξάμηνο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε, αυτά είναι όσα έχουμε δει μέχρι τώρα”.

Φαίνεται ότι το β’ εξάμηνο του 2025 μπορεί να επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις όσον αφορά τους δασμούς. Και όλα αυτά βλέποντας την εικόνα από την πλευρά των μεγάλων εταιρειών. Ο αντίκτυπος στις μικρότερες εταιρείες που δεν είχαν αγοραστική δύναμη, δεν είχαν τους πόρους να δημιουργήσουν απόθεμα, και είναι ιδιωτικές που σημαίνει ότι τα προβλήματά τους δεν δημοσιοποιούνται, δεν θα ακουστεί στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων.

