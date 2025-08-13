Του Vikram Mittal

Τα τελευταία τρία χρόνια, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει καθοριστεί από τις τεχνολογίες drones και αντι-drones, με την πλευρά που χρησιμοποιεί ανώτερα συστήματα να αποκτά πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης. H μάχη για την υπεροχή στον τομέα των drones είχε καταλήξει σε αδιέξοδο, καθώς και οι δύο πλευρές χρησιμοποίησαν προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που περιόρισαν την ικανότητα του αντιπάλου να διεξάγει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, η Ρωσία έχει σπάσει πλέον αυτό το αδιέξοδο, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες drones που είναι λιγότερο ευάλωτες στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Καθώς η Ρωσία χρησιμοποιεί αυτό το πλεονέκτημα για να εξασφαλίσει οφέλη, η Ουκρανία αντιδρά ενισχύοντας την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στα drones της, ιδίως σε αυτά που έχουν σχεδιαστεί για αποστολές αντι-drones. Αυτή η προσπάθεια έλαβε πρόσφατα σημαντική ώθηση μέσω μιας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Πολιτειών να προμηθεύσουν την Ουκρανία με 33.000 κιτ drone SkyNode S.

Τα κιτ drone SkyNode S αποτελούν μέρος μιας σύμβασης αξίας 50 εκατ. δολαρίων που ανέλαβε η Auterion, μια αμερικανο-γερμανική εταιρεία της αμυντικής βιομηχανίας. Το σύστημα επιτρέπει την ενσωμάτωση νευρωνικών δικτύων και την επεξεργασία εικόνων σε πραγματικό χρόνο για αναγνώριση στόχων, εποπτεία και πλοήγηση, μειώνοντας συγχρόνως την εξάρτηση από το GPS και τα εξωτερικά σήματα ελέγχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μονάδα SkyNode S δίνει τη δυνατότητα σε ένα drone να παρακολουθεί κινούμενους στόχους σε αποστάσεις έως 1 χλμ., με 90% πιθανότητες να πλήξει τον στόχο του, ακόμη και αν υπάρχει σήμα παρεμβολής.

Κάθε κιτ περιλαμβάνει έναν συμπαγή υπολογιστή που ενσωματώνει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και υπολογιστική όραση σε μικρά drones. Το σύστημα αποτελείται από μια πλακέτα κυκλώματος με ψύκτρα, διαστάσεων περίπου 49 × 39 × 21 χιλιοστών και βάρους περίπου 38 γραμμαρίων, και μπορεί να υποστηρίξει έως και 8 κινητήρες ή σερβομηχανισμούς. Το μικρό του μέγεθος και η ευελιξία του το καθιστούν εύκολα προσαρμόσιμο σε ένα ευρύ φάσμα ουκρανικών drones, από τετρακόπτερα FPV έως μεσαίου μεγέθους UAV σταθερής πτέρυγας.

Αυτά τα συστήματα θα ενισχύσουν την ικανότητα της Ουκρανίας να αναπτύξει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο το στόλο των drones της, με αρχικό στόχο την αντιμετώπιση της απειλής από τα ρωσικά drones. Οι παραδόσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2025, καθώς το Κίεβο βιάζεται να εξοπλιστεί ενάντια στις προηγμένες δυνατότητες της Ρωσίας στον τομέα των drones και του ηλεκτρονικού πολέμου.

Η επίδραση των κιτ SkyNode S στο πεδίο μάχης

Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου επισήμανε ότι η ρωσική τεχνολογία drones έχει σημειώσει πρόσφατα μεγάλη πρόοδο, δίνοντας στη Μόσχα ένα σαφές πλεονέκτημα στις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει από τις αρχές καλοκαιριού. Μεταξύ άλλων, η Ρωσία χρησιμοποιεί περισσότερα drone οπτικών ινών και έχει ενσωματώσει τεχνητή νοημοσύνη στο λογισμικό ελέγχου των drone. Η έκθεση σημειώνει ότι η Ρωσία μπορεί πλέον να προχωρήσει σε “αεροπορική παρεμπόδιση στο πεδίο μάχης”, ικανότητα που δεν είχε επιδείξει μέχρι τώρα στον πόλεμο. Οι ρωσικές δυνάμεις μπορούν να χτυπήσουν αποτελεσματικά δρόμους, σιδηροδρόμους και γέφυρες που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών δυνάμεων, καθώς και αποθήκες, διοικητήρια και περιοχές συγκέντρωσης στρατευμάτων.

Η Ρωσία στοχοθετεί αυτές τις τοποθεσίες κοντά στο μέτωπο με σκοπό να διαταράξει την ουκρανική άμυνα βραχυπρόθεσμα, και να δημιουργήσει ανοίγματα που θα ευνοούν τις ρωσικές επιθέσεις.

Σε όλο το μέτωπο, οι ρωσικές δυνάμεις, ενισχυμένες από τα drones τους, κερδίζουν έδαφος. Τα ρωσικά drones ελέγχουν πλήρως αρκετούς κύριους αυτοκινητόδρομους που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των στρατιωτών γύρω από το Ποκρόβσκ, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στις ρωσικές δυνάμεις να προωθηθούν στην περιοχή μετά από μήνες σκληρών επιθέσεων. Γύρω από το Λύμαν και το Σίβερσκ, νέα ρωσικά drones με οπτική ίνα επιτίθενται σε ουκρανικές θέσεις, με τον στρατό να κερδίζει περισσότερα εδάφη και εκεί. Στην περιφέρεια Σούμι, drones εξοπλισμένα με θερμοβαρικές κεφαλές έχουν χρησιμοποιηθεί για να καταστρέψουν ουκρανικά χαρακώματα και οχυρωματικές θέσεις. Ο ρωσικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει drones για να εντοπίσει και περιοχές εκπαίδευσης, κέντρα στρατολόγησης και εργοστάσια της αμυντικής βιομηχανίας σε πόλεις κοντά στην πρώτη γραμμή, τα οποία στη συνέχεια καταστρέφονται με πυραυλικές επιθέσεις και επιχειρήσεις του πυροβολικού.

Η Ουκρανία πρέπει να αναπτύξει και να θέσει σε λειτουργία γρήγορα τα νέα συστήματα προκειμένου να ανακόψει τα ρωσικά drones. Μπορεί το Κίεβο να αναπτύσσει προς το παρόν νέες σφαίρες για τουφέκια για να εξουδετερώσει τα μικρότερα drones που πετούν χαμηλά, πρέπει όμως αν βρει μεθόδους για να αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα και πιο γρήγορα μοντέλα. Το SkyNode S θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Η Ουκρανία μπορεί να ενσωματώσει το κιτ σε πολλά από τα drones που ήδη διαθέτει και να τα προγραμματίσει έτσι ώστε να εντοπίζουν και να καταστρέφουν ρωσικά drones που ανιχνεύονται σε απόσταση έως ενός χιλιομέτρου. Ακόμη και αν τα ρωσικά drones χρησιμοποιούν συστήματα παρεμβολής ή άλλα αντίμετρα, το SkyNode S θα επιτρέπει στο ουκρανικό drone να είναι αποτελεσματικό. Η ταχεία παραγωγή drones της Ουκρανίας, σε συνδυασμό με την άμεση απόκτηση αυτών των μονάδων, θα της επιτρέψει να αναπτύξει γρήγορα λύσεις.

Η Ουκρανία θα μπορούσε να ενσωματώσει τα κιτ SkyNode S στα δικά της drone επίθεσης. Αυτό θα επέτρεπε στις ουκρανικές δυνάμεις να “τρυπήσουν” τα ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και να επιτύχουν τη δική τους αεροπορική παρεμπόδιση στο πεδίο της μάχης. Έπειτα, θα μπορούσαν να στοχεύσουν τις ρωσικές αλυσίδες ανεφοδιασμού, τα διοικητικά κέντρα και τους χώρους συγκέντρωσης στρατευμάτων. Το SkyNode S όχι μόνο θα υπονομεύσει την υπεροχή της Ρωσίας στον τομέα των drones, αλλά θα δώσει τη δυνατότητα στην Ουκρανία να κυριαρχήσει σε αυτό το κομμάτι του πολέμου και να αποκομίσει οφέλη. Αυτό το πλεονέκτημα θα το χάσει εκ νέου μόνο αν η Ρωσία κάνει το επόμενο τεχνολογικό άλμα καθώς η μάχη για την υπεροχή στον τομέα των drones συνεχίζεται.

