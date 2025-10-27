Των Justin Teitelbaum και Brett Knight

Η συμφωνία του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Mark Walter τον Ιούνιο για την αγορά των Los Angeles Lakers έναντι 10 δισ. δολαρίων, η οποία αναμένει την έγκριση του NBA, αναμένεται να καταγράψει ρεκόρ τιμής πώλησης για το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών οποιασδήποτε αθλητικής ομάδας. Ωστόσο, οι Lakers δεν είναι η πιο πολύτιμη ομάδα του NBA.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η πρωτιά ανήκει στους Golden State Warriors, οι οποίοι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes, θα μπορούσαν να αποφέρουν έσοδα ύψους 11 δισ. δολαρίων στους ιδιοκτήτες τους, Joe Lacob και Peter Guber, αν αποφάσιζαν να τους πουλήσουν.

Τα έσοδα των Golden State Warriors είναι υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο των 417 εκατ. δολαρίων που καταγράφουν οι ομάδες του NBA. Παρά αυτή την οικονομική δυναμική, δεν συμφωνούν όλοι οι αναλυτές ότι οι Warriors πρέπει να βρίσκονται πάνω από τους Lakers στην κατάταξη των πιο πολύτιμων ομάδων του πρωταθλήματος — ή, για την ακρίβεια, πάνω από τους New York Knicks, που βρίσκονται στην 3η θέση στη λίστα του Forbes για το 2025 με αξία 9,75 δισ. δολάρια. Από την άλλη, δεν συμφωνούν όλοι ότι οι Lakers αξίζουν όντως τα 10 δισ. δολάρια που ο Walter, κύριος ιδιοκτήτης και της ομάδας μπέιζμπολ Los Angeles Dodgers, είναι διατεθειμένος να δώσει. Ορισμένοι τραπεζίτες εκτιμούν ότι η πραγματική αξία των Lakers κυμαίνεται μεταξύ 8 και 9 δισ. δολαρίων.

Η σύγχυση στην κορυφή της λίστας οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι αποτιμήσεις των Lakers και των Knicks δεν βασίζονται εξ ολοκλήρου στην ικανότητα των franchise να παράγουν μετρητά. Αντίθετα, εξαρτώνται από τις ελκυστικές εγχώριες αγορές των ομάδων, την ιστορική τους διαδρομή και την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του brand τους. Άλλωστε σε πολλές περιπτώσεις, χρειάζονται δεκαετίες για να βγει προς πώληση ένα τέτοιο περιζήτητο περιουσιακό στοιχείο.

Έτσι, ενώ η αποτίμηση των Warriors από το Forbes, ύψους 11 δισ. δολαρίων, ανέρχεται σε 12,5x τα εκτιμώμενα έσοδα τους για το 2024-25, το αντίστοιχο ποσό για τους Lakers είναι 18,1x. Οι Knicks αποτιμώνται σε 18,3x τα εκτιμώμενα έσοδά τους για το 2024-25.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Forbes, τα έσοδα όλων των ομάδων του NBA αυξήθηκαν την περασμένη σεζόν κατά 10% σε ετήσια βάση, περίπου στα 12,5 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από εκδηλώσεις εκτός NBA που πραγματοποιήθηκαν στα γήπεδα των ομάδων, αλλά χωρίς τα χρέη των γηπέδων. Άλλη μία σημαντική αύξηση αναμένεται το 2025-26, την πρώτη σεζόν ισχύος του 11ετούς συμβολαίου για τα τηλεοπτικά δικαιώματα αξίας 76 δισ. δολαρίων που υπέγραψε πέρυσι το NBA με τις Disney, NBCUniversal και Amazon Prime Video. Κατά μέσο όρο, οι συμφωνίες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα αποφέρουν περίπου 4 δισ. δολάρια περισσότερα ετησίως από τις προηγούμενες συμφωνίες.

Το Forbes εκτιμά ότι οι 30 ομάδες της NBA αξίζουν κατά μέσο όρο 5,4 δισ. δολάρια — ή συνολικά λίγο πάνω από 160 δισ. δολάρια — αύξηση κατά 21% σε σχέση με πέρυσι. Το κατώτατο όριο έχει επίσης αυξηθεί κατά 17%, με τους Memphis Grizzlies να ανεβαίνουν στα 3,5 δισ. δολάρια, από τα 3 δισ. δολάρια.

Top-10

1. Golden State Warriors | $11 δισ.

Μεταβολή σε ετήσια βάση: 25% | Έσοδα: $880 εκατ. | Λειτουργικά έσοδα: $409 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Joe Lacob, Peter Guber

2. Los Angeles Lakers | $10 δισ.

Μεταβολή σε ετήσια βάση: 41% | Έσοδα: $551 εκατ. | Λειτουργικά έσοδα: $170 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Οικογένεια Jerry Buss, Mark Walter, Todd Boehly

3. New York Knicks | $9,75 δισ.

Μεταβολή σε ετήσια βάση: 30% | Έσοδα: $532 εκατ. | Λειτουργικά έσοδα: $98 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Madison Square Garden Sports

4. Los Angeles Clippers | $7,5 δισ.

Μεταβολή σε ετήσια βάση: 36% | Έσοδα: $569 εκατ. | Λειτουργικά έσοδα: $154 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Steve Ballmer

5. Boston Celtics | $6,7 δισ.

Μεταβολή σε ετήσια βάση: 12% | Έσοδα: $458 εκατ. | Λειτουργικά έσοδα: $116 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Bill Chisholm, Οικογένεια Grousbeck

6. Chicago Bulls | $6 δισ.

Μεταβολή σε ετήσια βάση: 20% | Έσοδα: $434 εκατ. | Λειτουργικά έσοδα: $160 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Jerry Reinsdorf

7. Houston Rockets | $5,9 δισ.

Μεταβολή σε ετήσια βάση: 20% | Έσοδα: $467 εκατ. | Λειτουργικά έσοδα: $191 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Tilman Fertitta

8. Miami Heat | $5,7 δισ.

Μεταβολή σε ετήσια βάση: 34% | Έσοδα: $417 εκατ. | Λειτουργικά έσοδα: $110 εκατ. | Ιδιοκτήτης: Micky Arison

9. Brooklyn Nets | $5,6 δισ.

Μεταβολή σε ετήσια βάση: 17% | Έσοδα: $402 εκατ. | Λειτουργικά έσοδα: $50 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Joseph Tsai, Οικογένεια Koch

10. Philadelphia 76ers | $5,45 δισ.

Μεταβολή σε ετήσια βάση: 18% | Έσοδα: $472 εκατ.| Λειτουργικά έσοδα: $204 εκατ. | Ιδιοκτήτες: Josh Harris, David Blitzer

Απόδοση – επιμέλεια: Μιχάλης Παπαντωνόπουλος

