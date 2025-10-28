Του John Tamny

“Πόσο σημαντικό είναι να μην χάνεται ούτε ένα λεπτό από τον χρόνο των εργαζομένων”. Έτσι είχε αιτιολογήσει ο Henry Ford (1863-1947) τις συνεχείς επενδύσεις του στα εργοστάσια της Ford Motor Co.

Ο Ford βοήθησε τους εργαζομένους του προσθέτοντας δίπλα τους ανθρώπους και μηχανές. Το πρόσθετο κεφάλαιο δεν μείωσε την αξία των υφιστάμενων εργαζομένων – το αντίθετο ακριβώς. Έκανε πολύ δαπανηρή την απώλεια αυτών των εργαζομένων. Έτσι προέκυψε το ημερομίσθιο των 5 δολαρίων και η έλευση μιας σειράς από ανθρώπους με όραμα στο Ντιτρόιτ.

Ας έρθουμε στο σήμερα και στην Amazon. Ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι New York Times, θα προχωρήσει σε μια μεγάλη αλλαγή “αντικαθιστώντας περισσότερες από 500.000 θέσεις εργασίας με ρομπότ”.

Οι ΝΥΤ, θέλοντας να παρουσιάσουν την τεράστια επένδυση της Amazon σε ρομπότ υπό αρνητικό πρίσμα, “επιστράτευσαν” τον διακεκριμένο οικονομολόγο Daren Acemoglu για να ρίξει λάδι στη φωτιά. Ο νομπελίστας παρατήρησε ότι “καμιά εταιρεία δεν έχει μεγαλύτερο κίνητρο από την Amazon να προχωρήσει σε αυτοματοποίηση των δραστηριοτήτων της”. Αυτό που ο Acemoglu δεν λέει (ή το παραλείπουν αυτοί που του πήραν συνέντευξη) είναι ότι κάθε επιχείρηση έχει κίνητρο να αυτοματοποιήσει τις λειτουργίες της, αφού όσο βελτιώνεται η ίδια τόσο επωφελούνται οι υπάλληλοί της.

Αυτό που κάνει η Amazon είναι μια επανάληψη όσων έκανε ο Henry Ford. Δεδομένου ότι η εναλλαγή εργαζομένων είναι δαπανηρή, η Amazon συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογικές εξελίξεις που αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγικότητας του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού της.

Αυτό φαίνεται από μια λεπτομέρεια σχετικά με τη χρήση ρομπότ από την Amazon που προφανώς δεν αντιλήφθηκαν στους ΝΥT και ίσως δεν αντιλήφθηκε ούτε ο Acemoglu. Οι επιχειρήσεις αναζητούν διαρκώς τρόπους να αυτοματοποιήσουν εργασίες που παλαιότερα γίνονταν χειροκίνητα, όχι για να απολύσουν υπαλλήλους, αλλά για να αλλάξουν τη φύση της εργασίας τους προς το καλύτερο.

Οι ΝΥΤ παρουσιάζει αυτές τις βελτιώσεις με αρνητικό τρόπο, προμηνύοντας ότι 600.000 αθώοι εργαζόμενοι θα μείνουν άνεργοι. Ωστόσο, η μετάβαση στην αυτοματοποίηση ακολουθείται πάντα από ενίσχυση της απασχόλησης με υψηλότερες οικονομικές απολαβές. Ας μην μας εκπλήσσει αυτό.

Κάθε θέση εργασίας είναι αποτέλεσμα επένδυσης. Και όσοι διαθέτουν κεφάλαια προς επένδυση δεν τα διοχετεύουν σε επιχειρήσεις που στρέφουν την πλάτη τους στην πρόοδο, αλλά εκεί όπου τα κεφάλαια βρίσκουν “ανοιχτούς δρόμους”. Εν ολίγοις, οι καλύτερες επενδύσεις της Amazon στη ρομποτική δίνει στην εταιρεία με έδρα το Σιάτλ μεγάλο πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού όσον αφορά τον εξοπλισμό αιχμής που χρησιμοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της. Αν το εγχείρημα πετύχει, η επένδυση στη ρομποτική θα προσελκύσει περισσότερα κεφάλαια που αναζητούν αποδόσεις με βάση την ευημερία των εργαζομένων ακριβώς επειδή δουλεύουν με μεγάλη τεχνολογική υποστήριξη από τις μηχανές.

Αυτό σημαίνει ότι το “μέλλον της Αmazon με τα ρομπότ” που έχει φέρει αναστάτωση στους δημοσιογράφους των ΝΥΤ, εάν πετύχει, θα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευημερία στο προσωπικό της. Δεν πρόκειται για εικασία, αλλά για την ιστορική εξέλιξη της εργασίας.

Όσες περισσότερες επενδύσεις και όση περισσότερη αυτοματοποίηση μπαίνουν στους χώρους εργασίας, τόσο πιο πολύτιμοι είναι οι εργαζόμενοι κάθε εταιρείας. Η Amazon σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ρομπότ για να κάνουν τη δουλειά 600.000 εργαζομένων, ώστε αυτοί οι 600.000 εργαζόμενοι να μπορούν να έχουν αρκετά υψηλότερες αμοιβές χρησιμοποιώντας τα χέρια και το μυαλό τους με πολύ πιο παραγωγικό τρόπο.

Forbes