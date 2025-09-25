Η Amazon.com θα καταβάλει 2,5 δισ. δολάρια σε πρόστιμα και αποζημιώσεις προς τους συνδρομητές της υπηρεσίας Prime, στο πλαίσιο διευθέτησης υπόθεσης με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC). Η Επιτροπή κατηγορεί τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου ότι προχωρούσε σε εγγραφές χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Από το ποσό αυτό, 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν σε ένα ταμείο για την αποζημίωση των δικαιούχων συνδρομητών Prime, ενώ η εταιρεία δεν θα παραδεχτεί την παράβαση ως μέρος της συμφωνίας, ανέφερε η FTC.

Παρά την είδηση αυτή, οι μετοχές της Amazon παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, ενώ η εταιρεία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η Amazon συμφώνησε να δημιουργήσει ένα «σαφές και ευδιάκριτο» πλήκτρο που θα επιτρέπει στους πελάτες να αρνηθούν τη συνδρομή Prime και θα διευκολύνει την ακύρωσή της.

Η Amazon συμφώνησε επίσης να γνωστοποιεί με μεγαλύτερη σαφήνεια τους όρους της συνδρομής κατά τη διαδικασία εγγραφής και να πληρώνει έναν ανεξάρτητο, τρίτο επόπτη για να παρακολουθεί τη συμμόρφωση.

Η δίκη

Η συμφωνία ανακοινώθηκε λίγες μόνο ημέρες μετά την έναρξη της δίκης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σιάτλ, όπου η FTC εξέφρασε τις κατηγορίες της εναντίον της Amazon.

Τα έγγραφα της Amazon που ανακαλύφθηκαν πριν από τη δίκη έδειξαν ότι τα στελέχη και οι υπάλληλοι της Amazon συζήτησαν θέματα παράνομης εγγραφής και ακύρωσης, σύμφωνα με την FTC, με σχόλια όπως «η προώθηση συνδρομών είναι ένας κάπως αμφιλεγόμενος κόσμος» και το να οδηγείς τους καταναλωτές σε ανεπιθύμητες συνδρομές είναι «ένας σιωπηλός καρκίνος».

Το ταμείο ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα είναι διαθέσιμο σε περίπου 35 εκατομμύρια καταναλωτές που επλήγησαν από ανεπιθύμητη εγγραφή στο Prime ή αναβολή ακύρωσης.

Η Amazon θα πληρώσει έως και 51 δολάρια σε μεμονωμένους συνδρομητές του Prime που υποβάλλουν έγκυρες αξιώσεις και ενδέχεται να πραγματοποιήσει επιπλέον πληρωμές.

«Τα στοιχεία έδειξαν ότι η Amazon χρησιμοποίησε εξελιγμένες παγίδες συνδρομών σχεδιασμένες να παρασύρουν τους καταναλωτές να εγγραφούν στο Prime και στη συνέχεια κατέστησε εξαιρετικά δύσκολο για τους καταναλωτές να τερματίσουν τη συνδρομή τους», δήλωσε ο πρόεδρος της FTC, Andrew Ferguson.

Η FTC άρχισε να διερευνά τις πρακτικές συνδρομών της Amazon κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Donald Trump και η υπόθεση κατατέθηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Η συμφωνία είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης που έχει επιτύχει ποτέ η FTC, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας, και αντιπροσωπεύει μια σημαντική νίκη για την αυστηρή στάση της FTC έναντι της τεχνολογίας, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

