Οκτώ χρόνια μετά την πρώτη του προεδρική θητεία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν εξελιχθεί σε κεντρικό κόμβο της διεθνούς επιχειρηματικής επέκτασης του Trump Organization, της εταιρείας του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Παρά τη δημόσια δέσμευσή του το 2017 ότι δεν θα προχωρήσει σε νέες επιχειρηματικές συμφωνίες στο εξωτερικό, ο όμιλός του έχει συνάψει τουλάχιστον εννέα συνεργασίες που συνδέονται με τα Εμιράτα, αποφέροντας έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία, πέντε συμφωνίες αδειοδότησης και τρεις που σχετίζονται με την αγορά κρυπτονομισμάτων αναμένεται να αποφέρουν περίπου 500 εκατ. δολάρια το 2025 και 50 εκατ. δολάρια ετησίως τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η οικογένεια Τραμπ εργάζεται σε ένα νέο project στο Αμπού Ντάμπι, πιθανότατα στην παραλιακή περιοχή Al Raha, ενώ διερευνά τρόπους για να εκμεταλλευθεί τη φρενίτιδα των crypto μέσω των ακινήτων της.

Ο Έρικ Τραμπ δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τα ΗΑΕ, χαρακτηρίζοντάς τα «όνειρο των κατασκευαστών» και υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει μέρος πιο ευχάριστο για να δουλεύεις».

Από το Ντουμπάι του 2008 στο παγκόσμιο brand Τραμπ

Η είσοδος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε από το Ντουμπάι πριν από δύο δεκαετίες, μέσω συμφωνίας με την κρατικά συνδεδεμένη Nakheel για την ανέγερση του Trump International Hotel and Tower στο τεχνητό νησί Palm Jumeirah. Το έργο ακυρώθηκε το 2011 λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά την ίδια χρονιά ο Τραμπ βρήκε νέο εταίρο στο πρόσωπο του Hussain Sajwani της Damac Properties.

Η συνεργασία τους οδήγησε στη δημιουργία του Trump International Golf Club Dubai, το 2017, λίγες εβδομάδες μετά την ορκωμοσία του Τραμπ ως 45ου προέδρου των ΗΠΑ. Έκτοτε, η σχέση Damac–Trump έχει παραμείνει κρίσιμη πηγή εσόδων, με την εταιρεία του Sajwani να καταβάλλει περίπου 6 εκατ. δολάρια ετησίως σε τέλη αδειοδότησης και διαχείρισης.

Ανατολή των συμφωνιών στον Κόλπο

Το 2022, το Trump Organization υπέγραψε νέα άδεια για θέρετρο γκολφ στο Ομάν, σε συνεργασία με τη σαουδαραβική Dar Al Arkan, επεκτείνοντας την παρουσία του ομίλου στον Κόλπο. Μέσα στο 2024 και μετά την εκλογή του Τραμπ, ανακοινώθηκαν νέα projects στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ και στο Ντουμπάι, αυξάνοντας τα ετήσια έσοδα αδειών από 7 εκατ. δολάρια το 2023 σε 45 εκατ. δολάρια το 2024.

Η αξία του Trump Organization εκτινάχθηκε από 100 εκατ. σε 500 εκατ. δολάρια σε έναν χρόνο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Forbes.

Η μετάβαση στα crypto και τα data centers

Τον Ιανουάριο 2025, ο Τραμπ συναντήθηκε στο Mar-a-Lago με τον Sajwani, ο οποίος ανακοίνωσε επένδυση 20 δισ. δολαρίων για data centers στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να τον διαβεβαίωσε ότι θα τον «φροντίσει», αναφερόμενος σε αχρησιμοποίητες περιβαλλοντικές εξουσίες.

Λίγο αργότερα, οι γιοι του Τραμπ, Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ, ίδρυσαν την εταιρεία American Data Centers, που εστιάζει στην τεχνητή νοημοσύνη, και έπειτα την American Bitcoin, εταιρεία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων με αποτίμηση άνω των 13 δισ. δολαρίων. Παρά την πτώση της μετοχής κατά 61%, η περιουσία του Έρικ Τραμπ εκτιμάται στα 410 εκατ. δολάρια.

Ο CEO της American Bitcoin, Mike Ho, έχει συζητήσει επέκταση δραστηριοτήτων στα ΗΑΕ, με την ενεργειακή εταιρεία Taqa και την επενδυτική ADQ, οι οποίες ελέγχονται από την κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι.

Crypto, real estate και πολιτική επιρροή

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι εμπορικές σχέσεις, η διπλωματία και οι επενδύσεις στα crypto έχουν αρχίσει να συγχωνεύονται, με αποτέλεσμα τεράστια οικονομικά οφέλη για την οικογένεια Τραμπ. Η World Liberty Financial, εταιρεία που ίδρυσε ο στενός συνεργάτης του Τραμπ Στιβ Ουίτκοφ, έχει λάβει δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων από τα ΗΑΕ.

Η εταιρεία DWF Labs και η μυστηριώδης Aqua1 Foundation, που δηλώνει ευθυγραμμισμένη με την οικονομική στρατηγική του Αμπού Ντάμπι, αγόρασαν tokens αξίας 125 εκατ. δολαρίων, αποφέροντας 94 εκατ. στην οικογένεια Τραμπ και 16 εκατ. στους Ουίτκοφ.

Τον Μάιο, οι Έρικ Τραμπ και Ζακ Ουίτκοφ συμμετείχαν σε συνέδριο στο Ντουμπάι, όπου αποκαλύφθηκε ότι η MGX, εταιρεία υπό τον αναπληρωτή κυβερνήτη του Αμπού Ντάμπι, θα χρησιμοποιήσει το stablecoin της World Liberty για επένδυση 2 δισ. δολαρίων στο Binance.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ απένειμε χάρη στον ιδρυτή της Binance Changpeng Zhao, ο οποίος είχε ομολογήσει ενοχή για παραβιάσεις νομοθεσίας περί ξεπλύματος χρήματος.

Η νέα φάση: tokenization ακινήτων

Η οικογένεια Τραμπ προετοιμάζεται να μετατρέψει ακίνητα περιουσιακά στοιχεία σε ψηφιακά tokens, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικροεπενδυτές να αποκτήσουν μερίδιο ιδιοκτησίας.

«Γιατί να χρηματοδοτήσω τον Πύργο Τραμπ μέσω τραπεζών και όχι μέσω εκατομμυρίων ανθρώπων που αγαπούν τον Τραμπ;», διερωτήθηκε ο Έρικ Τραμπ σε πρόσφατη συνέντευξή του. Το νέο project στο Ντουμπάι ή το επικείμενο έργο στο Αμπού Ντάμπι θεωρούνται πιθανές επιλογές για την πρώτη tokenization συμφωνία.

«Ποιος θέλει να αγοράσει το ένα εκατομμυριοστό αυτού του κτιρίου;» είπε χαρακτηριστικά ο Έρικ, προαναγγέλλοντας μια νέα εποχή εμπορικής και πολιτικής επιρροής που συνδέει την Ουάσιγκτον με τον Κόλπο.

