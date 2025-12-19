Του John Koetsier

Οι περισσότερες από τις εκατοντάδες start ups σε όλο τον κόσμο που κατασκευάζουν ανθρωποειδή ρομπότ προορίζουν τα προϊόντα τους για εργασία σε εργοστάσια, σε κοινότητες ή σε σπίτια. Το ίδιο κάνει και η start up Foundation της Silicon Valley, αλλά στοχεύει ως πελάτη της τον αμερικανικό στρατό για το Phantom, το ανθρωποειδές ρομπότ ύψους 1,75 μ. και βάρους 82 κιλών. Στην πραγματικότητα, το Phantom θα είναι οπλισμένο και θα πολεμά. Ο CEO της εταιρείας, Sankaet Pathak, θέλει να κατασκευάσει 50.000 Phantom σε χρόνο-ρεκόρ: έως το τέλος του 2027.

“Πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να δώσουμε στον αμερικανικό στρατό πιο έξυπνα εργαλεία, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός”, είπε ο Pathak σε πρόσφατη συνέντευξη στο TechFirst. Και δεν διστάζει να εξοπλίσει το Phantom με τυφέκιο M4. Η χρήση των ανθρωποειδών ρομπότ για στρατιωτικούς σκοπούς δεν είναι το μονό σχέδιο της Foundation.

Η εταιρεία κατασκεύασε το Phantom σε χρόνο-ρεκόρ. Μέσα σε 18 μήνες από την ίδρυσή της, ο Pathak είχε ένα ρομπότ που δούλευε σκληρά εκτελώντας πραγματικές εργασίες παραγωγής σε (μη γνωστές) τοποθεσίες συνεργατών. Το εγχείρημα υλοποιήθηκε τόσο γρήγορα χάρη σε δύο έξυπνες εξαγορές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των ενεργοποιητών επόμενης γενιάς που επιτάχυναν σημαντικά την πρόοδο.

Το σχέδιο επέκτασης της Foundation είναι ακόμη πιο “επιθετικό”: 40 ρομπότ φέτος, 10.000 2026 και 40.000 ανθρωποειδή ρομπότ το 2027. Ο Pathak αναγνωρίζει ότι είναι εξαιρετικά επιθετικό το πλάνο του, αλλά υπάρχουν πιθανότητες να γίνει πραγματικότητα.

Γι’ αυτό ποντάρει πολλά στην ομάδα της Foundation, η οποία περιλαμβάνει κορυφαία ταλέντα που έχουν προσληφθεί από εταιρείες όπως η Tesla, η 1X, η Boston Dynamics και η SpaceX.

“Ο επικεφαλής της παραγωγής μας είναι ένας πρώην διευθυντής παραγωγής της Tesla”, επισήμανε ο Pathak. “Εργάστηκε πάνω στα μοντέλα X και Y. Το ξέρει το μάθημά του: μην προσπαθήσετε να αυτοματοποιήσετε πολύ γρήγορα”.

Εάν η Foundation καταφέρει να διαχειριστεί την φρενήρη ανάπτυξη, ο Pathak είναι σίγουρος ότι θα εμφανιστούν πελάτες. Σκοπεύει να νοικιάσει ρομπότ, όχι να τα πουλήσει, και δεν χρειάζεται εκατοντάδες πελάτες.

“Δεν χρειαζόμαστε 50 συμφωνίες”, τόνισε. “Χρειαζόμαστε περίπου πέντε συμφωνίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες μπορούν να αποφέρουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες επαναλαμβανόμενες παραγγελίες αγοράς”.

Στην πραγματικότητα, αν η Foundation επιτύχει τους στόχους παραγωγής της και οι πωλήσεις πραγματοποιηθούν όπως οραματίζεται ο Pathak, τότε τα 50.000 ρομπότ που θα κατασκευαστούν το 2026 και το 2027 θα ενοικιαστούν για περίπου 5 δισ. δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα, όπως εκτιμά ο ίδιος.

Με λίγα μαθηματικά, καταλαβαίνουμε ότι η Foundation σχεδιάζει να εκμισθώνει ρομπότ έναντι περίπου 100.000 δολ. τον χρόνο έκαστο. Φαίνεται ακριβό το πλάνο, δεδομένου ότι το εργατικό κόστος σε εστιατόρια, αποθήκες ή γραμμές παραγωγής μπορεί να κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου 40.000 δολάρια ετησίως, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει discount, καθώς τα ρομπότ μπορούν να λειτουργούν σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, που σημαίνει ότι κάθε ρομπότ κάνει το ισοδύναμο εργασίας τριών έως πέντε ανθρώπων. Αν υποθέσουμε ότι η συντήρηση και οι επισκευές περιλαμβάνονται στα 100.000 δολάρια, είναι μια σημαντική μείωση κόστους.

Με σχεδόν πλήρη αξιοποίηση, τα ρομπότ θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν στους εργοδότες 166.000 δολάρια κάθε χρόνο. Με έναν πιο ρεαλιστικό υπολογισμό που περιλαμβάνει τόσο τον χρόνο διακοπής λειτουργίας των ρομπότ όσο και ορισμένους επιβλέποντες που θα είναι άνθρωποι, η ετήσια εξοικονόμηση ανέρχεται σε περίπου 90.000 δολάρια.

Όλα αυτά προϋποθέτουν, βέβαια, ότι το ρομπότ είναι τόσο γρήγορο όσο οι άνθρωποι και τόσο καλό όσο οι άνθρωποι: κάτι που κανένας κατασκευαστής ανθρωποειδών ρομπότ δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει έως τώρα. Επομένως, η έξυπνη επένδυση μπορεί να περιμένει μερικά χρόνια σύμφωνα με το καλύτερο σενάριο των εκτιμήσεων της Foundation ή μπορεί να μειώσει σημαντικά την αξία της εργασίας των ρομπότ, μέχρι το hardware και software τους να φτάσουν στα ίδια επίπεδα των ανθρώπινων ικανοτήτων.

Και αυτό παρά τους υψηλής τεχνολογίας “μύες” του ρομπότ της Foundation, που μπορούν να λειτουργούν για πολλές βάρδιες χωρίς υπερθέρμανση, χρησιμοποιώντας υψηλής απόδοσης, αναστρέψιμους ενεργοποιητές που κάνουν το Phantom ισχυρό και ασφαλές για τους ανθρώπους.

Αλλά υπάρχουν και οι στρατιωτικές εφαρμογές.

Είτε μας αρέσει είτε όχι –και όποιος έχει δει την ταινία “Terminator” μάλλον δεν του αρέσει– τα ανθρωποειδή ρομπότ έχουν τεράστια χρησιμότητα σε στρατιωτικές εφαρμογές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν βαριές εργασίες ώστε να μην τις κάνουν οι στρατιώτες ή το προσωπικό υποστήριξης, μπορούν να μεταφέρουν όπλα και πυρομαχικά, και μπορούν να αναλάβουν κινδύνους που κανένας καλός αξιωματικός δεν θέλει να αναλάβουν οι στρατιώτες του. Ήδη βλέπουμε χρήσεις τροχοφόρων ρομπότ στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.

Μεταξύ άλλων, τα ρομπότ θα μπορούν να μεταφέρουν όπλα σε κτίρια όπου θα γίνονται μάχες στους δρόμους γύρω τους ή να φτάνουν πρώτα στην κορυφή ενός λόφου ή να μπαίνουν σε μια σπηλιά αναζητώντας τον εχθρό.

Στην πραγματικότητα, ο Pathak υποστηρίζει ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούσαν να αναδείξουν τις στρατιωτικές δυνάμεις ως πιο πολύτιμες. Αντί να εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές ή να χρησιμοποιεί βαριά όπλα, ο στρατός θα μπορούσε με ένα ανθρωποειδές ρομπότ εδάφους που μπορεί να εισέλθει σε κτίρια, να αξιολογεί άμεσα μια κατάσταση και να λαμβάνει τη σωστή απόφαση. Ενώ το Phantom δεν θα είναι πλήρως αυτόνομο στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη χρήση όπλων, η Foundation οραματίζεται ένα μοντέλο παρόμοιο με τα σημερινά στρατιωτικά drones, όπου τα ρομπότ χειρίζονται τα ίδια την κίνηση και την πλοήγηση, ενώ οι άνθρωποι στη βάση (ή σε κοντινή απόσταση, αλλά κρυμμένοι σε ασφαλές σημείο) διατηρούν τον έλεγχο της στόχευσης. Αν αυτή η προσέγγιση επιβεβαιωθεί, ανθρωποειδή ρομπότ όπως το Phantom μπορεί τελικά να αλλάξουν όχι μόνο τον τρόπο που διεξάγονται οι πόλεμοι, αλλά και το πότε αποφεύγονται.

Ο Pathak υποστηρίζει ότι τα ανθρωποειδή drones τύπου “Terminator” στην πραγματικότητα θα ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικοί ειρηνευτές.

“Πιστεύω ότι αν ο αμερικανικός στρατός είχε 100.000 ρομπότ που θα μπορούσαν απλώς να επιδείξουν τη λειτουργία τους, αυτό θα έθετε τέλος σε πολλούς πολέμους πριν καν ξεκινήσουν”, λέει.

Αυτό είναι λογικό: οι ΗΠΑ θα ήταν πιο πιθανό να στείλουν σε ένα εν δυνάμει πεδίο μάχης αυτά τα ρομπότ παρά ανθρώπους που θα μπορούσαν να σκοτωθούν και να ακολουθήσουν πολιτικές αντιδράσεις. Κι έτσι, αντάρτες, εξεγερμένοι, τρομοκράτες ή άλλοι εχθρικοί μαχητές πιο δύσκολα θα αποφάσιζαν να ξεκινήσουν μια σύρραξη.

Εξίσου πιθανό, όμως, είναι και το αντίθετο σενάριο: ο στρατός να χρησιμοποιεί ανθρωποειδή drones για μάχες, και οι πόλεμοι να είναι πιο συχνό φαινόμενο.

Όπως και να έχει, η ηθική των ανθρωποειδών ρομπότ πρόκειται να γίνει ακόμα πιο περίπλοκη. Και αν νομίζετε ότι η Κίνα ή η Ρωσία δεν σκέφτονται να κατασκευάσουν στρατιωτικά ρομπότ… ξανασκεφτείτε το. Ουσιαστικά, αν και όχι σε ανθρωποειδή μορφή, το κάνουν ήδη. Το ίδιο και ο αμερικανικός στρατός, ο οποίος διαθέτει drones Predator εδώ και τρεις δεκαετίες.

Τα πρώτα αυτοματοποιημένα και μη επανδρωμένα όπλα χρονολογούνται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: οι γερμανικές ρουκέτες V-2. Διέθεταν πολύ πρωτόγονη και στοιχειώδη αυτόνομη καθοδήγηση, αλλά ίσως μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ως τα πρώτα στρατιωτικά ρομπότ. Τώρα, απλώς αυξάνουμε το επίπεδο πολυπλοκότητας. Και, φυσικά, τη θνησιμότητα.