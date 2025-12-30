Του Matt Durot

Ο αριθμός των αυτοδημιούργητων δισεκατομμυριούχων κάτω των 40 ετών έχει εκτοξευθεί εν μέσω της φρενίτιδας για την τεχνητή νοημοσύνη, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2021.

Το 2008, ο Mark Zuckerberg έγινε ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος στην ιστορία σε ηλικία μόλις 23 ετών. Έξι χρόνια αργότερα, ξεπέρασε τους συνιδρυτές της Google, Larry Page και Sergey Brin, ως ο πλουσιότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος κάτω των 40 ετών στην ετήσια λίστα του Forbes. Ο επικεφαλής της Meta διατήρησε αυτόν τον τίτλο για 11 συναπτά έτη, πριν ξεπεράσει το ηλικιακό όριο τον Μάιο του 2024. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για να διεκδικήσουν την κορυφή οι αδελφοί Patrick Collison, 37 ετών, και John Collison, 35 ετών, της Stripe. Όμως δεν κράτησαν για πολύ τα πρωτεία.

Από φέτος το φθινόπωρο, υπάρχει διάδοχη κατάσταση στο Νο1 της λίστας με τους πλουσιότερους αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος κάτω των 40 ετών: ο 38χρονος ιδρυτής της Surge AI, Edwin Chen, που η περιουσία του εκτιμάται στα 18 δισ. δολάρια. Είναι ένας από τους 27 νέους αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους κάτω των 40 ετών από τον Μάρτιο, όταν το Forbes κατάρτισε τη λίστα με τους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη για το 2025. Σχεδόν οι μισοί νεοεισερχόμενοι πλούτισαν από την τεχνητή νοημοσύνη.

Συνολικά, το Forbes εντόπισε 71 αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους κάτω των 40 ετών έως τον Δεκέμβριο του 2025. Αριθμός που ισοφάρισε το ρεκόρ που σημειώθηκε τον καιρό της πανδημίας του covid (2021), κυρίως λόγω του ράλι των χρηματιστηριακών αγορών. To 2023 ο αριθμός τους υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό (34), αφού επήλθε η “απαραίτητη διόρθωση” και ορισμένοι δισεκατομμυριούχοι πέρασαν το ηλικιακό όριο.

Ο τομέας της τεχνολογίας έχει τη μερίδα του λέοντος με 48 δισεκατομμυριούχους και ακολουθεί ο κλάδος των χρηματοοικονομικών και των επενδύσεων με 12. Λίγο λιγότεροι από τους μισούς (32) είναι Αμερικανοί και ακολουθούν οι Κίνα με 8, η Ινδία με 6, και η Αυστραλία, η Σουηδία και ο Καναδάς με 3 έκαστη χώρα. Οι γυναίκες είναι οκτώ.

Υπάρχει ακόμα ένας τομέας στον οποίο η φετινή “τάξη” υστερεί σε σχέση με τους 71 αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους κάτω των 40 ετών του 2021: η συνολική καθαρή αξία. Οι 71 αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι του 2025 διαθέτουν περιουσία 218 δισ. δολαρίων: εντυπωσιακό ποσό, αλλά μόλις το μισό σε σύγκριση με τους “71” του 2021 (444 δισ. δολάρια). Μόνο το Νο1 εκείνης της χρονιάς, ο Mark Zuckerberg, είχε περιουσία 97 δισ. δολαρίων.

Η περιουσία του φετινού Νο1, του Chen, ανέρχεται στο 1/5 της περιουσίας του Zuckerberg το 2021. Στην τελευταία θέση της φετινής λίστας βρίσκονται ο Andy Fang της DoorDash και ο Brendan Blumer της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Bullish, με περιουσία 1,8 δισ. δολάρια έκαστος. Το όριο εισαγωγής στη λίστα είναι αρκετά υψηλό και έτσι έμειναν εκτός μια σειρά από γνωστά ονόματα, όπως η 36χρονη Taylor Swift (εκτιμώμενη περιουσία: 1,6 δισ. δολάρια) και η 37χρονη Rihanna (1 δισ. δολάρια). Εκτός της “λίστας των 40” βρίσκονται μερικοί από τους νεότερους δισεκατομμυριούχους: η 29χρονη συνιδρύτρια της startup Kalshi, Luana Lopes Lara (1,3 δισ. δολάρια), και οι τρεις 22χρονοι συνιδρυτές της startup Mercor, που ασχολείται με την πρόσληψη προσωπικού με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι έγιναν οι νεότεροι αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι τον Οκτώβριο.

Ο χρόνος θα δείξει ποιοι από αυτούς θα αντέξουν όπως ο Sergey Brin, ο Michael Dell και ο Mark Zuckerberg, και ποιοι θα “ξεφουσκώσουν” γρήγορα όπως ο ιδρυτής και πρώην CEO της Luminar Technologies, Austin Russell, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες απομακρύνθηκε από την εταιρεία τον Μάιο μετά από εσωτερική έρευνα περί δεοντολογίας, και ο Sam Bankman-Fried της FTX, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης 25 ετών. Ένα είναι βέβαιο: θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι.

Οι “40 κάτω των 40”

1. Edwin Chen, 38 ετών

Καθαρή αξία: $18 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Τεχνητή νοημοσύνη

2. Wang Ning & Οικογένεια, 38 ετών

Καθαρή αξία: $15,7 δισ.

Έδρα: Κίνα

Πηγή πλούτου: Παιχνίδια

3. Patrick Collison, 37 ετών

Καθαρή αξία: $10,1 δισ.

Έδρα: Ιρλανδία

Πηγή πλούτου: Software πληρωμών

– John Collison, 35 ετών

Καθαρή αξία: $10,1 δισ.

Έδρα: Ιρλανδία

Πηγή πλούτου: Software πληρωμών

5. Justin Sun, 35 ετών

Καθαρή αξία: $8,5 δισ.

Έδρα: Άγιος Χριστόφορος & Νέβις

Πηγή πλούτου: Κρυπτονομίσματα

6. Cliff Obrecht, 39 ετών

Καθαρή αξία: $7,6 δισ.

Έδρα: Αυστραλία

Πηγή πλούτου: Software

– Melanie Perkins, 38 ετών

Καθαρή αξία: $7,6 δισ.

Έδρα: Αυστραλία

Πηγή πλούτου: Software

8. Vlad Tenev, 38 ετών

Καθαρή αξία: $6,6 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Εφαρμογή για συναλλαγές μετοχών

9. Cai Haoyu, 38 ετών

Καθαρή αξία: $6 δισ.

Έδρα: Κίνα

Πηγή πλούτου: Mobile games

10. Timur Turlov, 38 ετών

Καθαρή αξία: $5,9 δισ.

Έδρα: Καζακστάν

Πηγή πλούτου: Χρηματιστηριακές υπηρεσίες

11. Liu Jingkang, 34 ετών

Καθαρή αξία: $3,8 δισ.

Έδρα: Κίνα

Πηγή πλούτου: Κάμερες

12. Daniela Amodei, 38 ετών

Καθαρή αξία: $3,7 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Τεχνητή νοημοσύνη

– Tom Brown, 38 ετών

Καθαρή αξία: $3,7 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Τεχνητή νοημοσύνη

– Sam McCandlish, 35 ετών

Καθαρή αξία: $3,7 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Τεχνητή νοημοσύνη

– Christopher Olah, 33 ετών

Καθαρή αξία: $3,7 δισ.

Έδρα: Κάναδας

Πηγή πλούτου: Τεχνητή νοημοσύνη

– Liu Wei, 38 ετών

Καθαρή αξία: $3,7 δισ.

Έδρα: Κίνα

Πηγή πλούτου: Mobile gaming

17. Palmer Luckey, 33 ετών

Καθαρή αξία: $3,5 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Εικονική πραγματικότητα, αμυντική τεχνολογία

– Luo Yuhao, 36 ετών

Καθαρή αξία: $3,5 δισ.

Έδρα: Κίνα

Πηγή πλούτου: Mobile gaming

19. Ankur Jain, 35 ετών

Καθαρή αξία: $3,4 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Εταιρεία ανταμοιβών μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών

20. Nikhil Kamath, 39 ετών

Καθαρή αξία: $3,3 δισ.

Έδρα: Ινδία

Πηγή πλούτου: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

21. Alexandr Wang, 38 ετών

Καθαρή αξία: $3,2 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Τεχνητή νοημοσύνη

22. Fred Ehrsam, 37 ετών

Καθαρή αξία: $3,1 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων

23. Wang Yun’an, 39 ετών

Καθαρή αξία: $3 δισ.

Έδρα: Κίνα

Πηγή πλούτου: Τσάι

24. Bijan Tehrani, 31 ετών

Καθαρή αξία: $2,8 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Online καζίνο

– Ed Craven, 29 ετών

Καθαρή αξία: $2,8 δισ.

Έδρα: Αυστραλία

Πηγή πλούτου: Online καζίνο

26. Evan Spiegel, 35 ετών

Καθαρή αξία: $2,5 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Snapchat

27. Roy Reznik, 37 ετών

Καθαρή αξία: $2,2 δισ.

Έδρα: Ισραήλ

Πηγή πλούτου: Startup στον τομέα της ασφάλειας

– Adarsh Hiremath, 22 ετών

Καθαρή αξία: $2,2 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Software τεχνητής νοημοσύνης

– Brendan Foody, 22 ετών

Καθαρή αξία: $2,2 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Software τεχνητής νοημοσύνης

– Surya Midha, 22 ετών

Καθαρή αξία: $2,2 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Software τεχνητής νοημοσύνης

31. Byunghoon Kim, 37 ετών

Καθαρή αξία: $2 δισ.

Έδρα: Νότια Κορέα

Πηγή πλούτου: Συσκευές περιποίησης και ομορφιάς

– Alex Bouaziz, 32 ετών

Καθαρή αξία: $2 δισ.

Έδρα: Γαλλία

Πηγή πλούτου: Software ανθρώπινου δυναμικού

– Shuo Wang, 36 ετών

Καθαρή αξία: $2 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Software ανθρώπινου δυναμικού

34. Bobby Murphy, 37 ετών

Καθαρή αξία: $1,9 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Snapchat

– Dylan Field, 33 ετών

Καθαρή αξία: $1,9 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Software

– Karim Atiyeh, 36 ετών

Καθαρή αξία: $1,9 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Fintech

– Eric Glyman, 35 ετών

Καθαρή αξία: $1,9 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Fintech

– Gene Lee, 34 ετών

Καθαρή αξία: $1,9 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Fintech

39. Brendan Blumer, 39 ετών

Καθαρή αξία: $1,8 δισ.

Έδρα: Χονγκ Κονγκ

Πηγή πλούτου: Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων

– Andy Fang, 33 ετών

Καθαρή αξία: $1,8 δισ.

Έδρα: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Εφαρμογή delivery

