Ένας άνευ προηγουμένου αριθμός αυτοδημιούργητων δισεκατομμυριούχων κάτω των 30 ετών καταγράφεται παγκοσμίως, με βασικούς καταλύτες την τεχνητή νοημοσύνη, τις νέες ψηφιακές αγορές και την εκρηκτική ταχύτητα αποτίμησης των startups. Το φαινόμενο αποτυπώνεται έντονα στα πρόσφατα στοιχεία του Forbes, τα οποία δείχνουν ότι σήμερα υπάρχουν 13 αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι κάτω των 30, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.

Στις 7 Οκτωβρίου, η Intercontinental Exchange, μητρική εταιρεία του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, επένδυσε 2 δισ. δολάρια στην πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket, εκτινάσσοντας την αποτίμησή της στα 9 δισ. δολάρια. Η συμφωνία ανέδειξε τον 27χρονο ιδρυτή Shayne Coplan στον νεότερο αυτοδημιούργητο δισεκατομμυριούχο παγκοσμίως. Ωστόσο, η πρωτιά του κράτησε μόλις 20 ημέρες.

Λίγο αργότερα, οι τρεις 22χρονοι συνιδρυτές της startup Mercor, που δραστηριοποιείται στην τεχνητή νοημοσύνη, ξεπέρασαν τον Coplan, καθιστώντας τους νεότερους αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους όλων των εποχών. Η αποτίμηση της εταιρείας τους έφτασε σε 10ψήφιο αριθμό ταχύτερα απ’ ό,τι είχε καταφέρει ο Mark Zuckerberg σε ηλικία 23 ετών, πριν από 17 χρόνια. Όπως δήλωσε ένας εκ των ιδρυτών στο Forbes, η εξέλιξη ήταν «εντελώς σουρεαλιστική» σε σχέση με όσα μπορούσαν να προβλέψουν μόλις δύο χρόνια νωρίτερα.

Από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο, ακόμη επτά επιχειρηματίες κάτω των 30 προστέθηκαν στη λίστα των δισεκατομμυριούχων. Ανάμεσά τους και η 29χρονη συνιδρύτρια της Kalshi, Luana Lopes Lara, πρώην μπαλαρίνα από τη Βραζιλία, η οποία αποτελεί τη νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχο γυναίκα στον κόσμο και τη μόνη γυναίκα κάτω των 30 σε αυτή την κατηγορία.

Παρά τις ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα περιορίσει δραστικά τις θέσεις εργασίας για νέους, στην πράξη δημιουργεί ένα νέο φαινόμενο: δισεκατομμυριούχους επιχειρηματίες σε εξαιρετικά νεαρή ηλικία. Τομείς που δεν υπήρχαν πριν από μία δεκαετία, όπως οι αγορές προβλέψεων και οι εφαρμογές AI, επιτρέπουν την ταχύτατη συσσώρευση πλούτου. Η προηγούμενη φορά που καταγράφηκε παρόμοια έξαρση ήταν το 2022, όταν υπήρχαν επτά αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι κάτω των 30.

Τον Απρίλιο, κατά τη δημοσίευση της ετήσιας λίστας δισεκατομμυριούχων του Forbes, υπήρχαν μόλις δύο επιχειρηματίες κάτω των 30. Ο ένας ήταν ο Alexandr Wang, 28 ετών, ο οποίος πούλησε το 49% της Scale AI στη Meta έναντι περίπου 14 δισ. δολαρίων και ανέλαβε ρόλο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης στον όμιλο. Ο δεύτερος ήταν ο 29χρονος Αυστραλός Ed Craven, μεγιστάνας των online καζίνο, ένας από τους ελάχιστους της λίστας που δεν δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ.

Συνολικά, μόνο έξι από τους 13 αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους κάτω των 30 προέρχονται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Wang και Craven είναι και οι πλουσιότεροι της κατηγορίας, με περιουσίες 3,2 δισ. και 2,8 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν 17 δισεκατομμυριούχοι κάτω των 30 που κληρονόμησαν περιουσίες, με νεότερο τον 20χρονο Johannes von Baumbach, κληρονόμο της γερμανικής φαρμακευτικής Boehringer Ingelheim, με περιουσία 5,8 δισ. δολάρια. Συνολικά, καταγράφονται 30 δισεκατομμυριούχοι κάτω των 30 ετών, αν και ο μέσος όρος ηλικίας των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως παραμένει υψηλός, στα 67 έτη, με περισσότερους από 500 άνω των 80.

Ωστόσο, η παρουσία αρκετών 29χρονων στη λίστα υποδηλώνει ότι η παραμονή τους στην κατηγορία “κάτω των 30” θα είναι σύντομη, χωρίς να μειώνει τη σημασία ενός φαινομένου που αποτυπώνει τη ριζική αναδιαμόρφωση του παγκόσμιου επιχειρηματικού τοπίου.

Οι 13 αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι

13. Ed Craven, 29 ετών

Καθαρή αξία: 2,8 δισ. δολάρια

Τοποθεσία: Αυστραλία

Πηγή πλούτου: Διαδικτυακό καζίνο

12. Tarek Mansour, 29 ετών

Καθαρή αξία: 1,3 δισ. δολάρια

Τοποθεσία: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Αγορά προβλέψεων

11. Luana Lopes Lara, 29 ετών

Καθαρή αξία: 1,3 δισ. δολάρια

Τοποθεσία: Βραζιλία

Πηγή πλούτου: Αγορά προβλέψεων

10. Alexandr Wang, 28 ετών

Καθαρή αξία: 3,2 δισ. δολάρια

Τοποθεσία: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Τεχνητή νοημοσύνη

9. Shayne Coplan, 27 ετών

Καθαρή αξία: 1 δισ. δολάρια

Τοποθεσία: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Polymarket

8. Fabian Hedin, 26 ετών

Καθαρή αξία: 1,6 δισ. δολάρια

Τοποθεσία: Σουηδία

Πηγή πλούτου: Προγραμματισμός τεχνητής νοημοσύνης

7. Arvid Lunnemark, 26 ετών

Καθαρή αξία: 1,3 δισ. δολάρια

Τοποθεσία: Σουηδία

Πηγή πλούτου: Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης

6. Sualeh Asif, 25 ετών

Καθαρή αξία: 1,3 δισ. δολάρια

Τοποθεσία: Πακιστάν

Πηγή πλούτου: Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης

5. Aman Sanger, 25 ετών

Καθαρή αξία: 1,3 δισ. δολάρια

Τοποθεσία: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης

4. Michael Truell, 25 ετών

Καθαρή αξία: 1,3 δισ. δολάρια

Τοποθεσία: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης

3. Adarsh Hiremath, 22 ετών

Καθαρή αξία: 2,2 δισ. δολάρια

Τοποθεσία: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης

2. Brendan Foody, 22 ετών

Καθαρή αξία: 2,2 δισ. δολάρια

Τοποθεσία: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης

1. Surya Midha, 22 ετών

Καθαρή αξία: 2,2 δισ. δολάρια

Τοποθεσία: ΗΠΑ

Πηγή πλούτου: Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης

Forbes