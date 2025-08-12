Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 τίθεται σε ισχύ διακοπή ορισμένων υπαίθριων εργασιών μεταξύ 12:00 και 16:00, εφόσον ισχύει η προειδοποίηση.

Εργασίες που διακόπτονται

Το μέτρο αφορά:

Όλες τις υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες .

. Μεταφορά ή/και παράδοση προϊόντων με δίκυκλα οχήματα, ποδήλατα ή ηλεκτρικά scooters, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης φαγητού, αλληλογραφίας ή άλλων αντικειμένων.

Η προειδοποίηση ισχύει για το εσωτερικό της Κύπρου (υψόμετρο κάτω των 300 μ., πέραν των 10 χλμ. από την ακτογραμμή) και τα ψηλότερα ορεινά (υψόμετρο άνω των 1.150 μ.).

Μέτρα για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

Για περιοχές και εργασίες που δεν εμπίπτουν στο πορτοκαλί επίπεδο, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα που ορίζονται στον Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων.

Με βάση το Τροποποιητικό Διάταγμα του 2023, όταν εκδίδεται προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, ισχύουν υποχρεωτικά συγκεκριμένες ρυθμίσεις ανεξάρτητα από τα οργανωτικά ή τεχνικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Πληροφορίες και επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, ενότητα Θερμική Καταπόνηση, ή να επικοινωνήσουν με τα Επαρχιακά Γραφεία:

Λευκωσία : 22879191

: 22879191 Λεμεσός : 25827200

: 25827200 Λάρνακα : 24805327

: 24805327 Πάφος : 26822715

: 26822715 Αμμόχωστος: 23819750

Στόχος η προστασία της υγείας των εργαζομένων

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυμίζει ότι η προστασία από την θερμική καταπόνηση σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους είναι κρίσιμη και ότι οι εργοδότες έχουν νομική υποχρέωση συμμόρφωσης.