Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, είπε σήμερα στο ΚΥΠΕ ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για την επίδραση της ανομβρίας στις τιμές των γεωργικών προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή.

«Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι οι καιρικές συνθήκες είναι ένας βασικός παράγοντας στην ποσότητα της παραγωγής. Αφού η παραγωγή μειώνεται, τότε η προσφορά είναι λιγότερη και αυξάνονται οι τιμές. Για το πόσο επιδρά και πόσο αυξάνονται δεν υπάρχουν μετρήσεις», είπε.

Πρόσθεσε ότι όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα κυπριακά γεωργικά προϊόντα, «αμέσως παίρνουμε από το εξωτερικό». Ωστόσο, επισήμανε ότι, παρόλο που τα προϊόντα από το εξωτερικό είναι κατά κανόνα φτηνότερα, συχνά πωλούνται στις τιμές των κυπριακών, μεγιστοποιώντας το κέρδος των πωλητών. «Κρατούν τις τιμές ψηλά, ανάλογα με τις τιμές των κυπριακών ή τα βάζουν ελάχιστα πιο κάτω. Άρα ούτε οι εισαγωγές ρίχνουν τις τιμές», είπε.

«Επιτρέπεται αυτές τις μέρες να πωλούνται τα αιγυπτιακά λεμόνια €3 το κιλό; Επειδή δεν έχουμε (σ.σ. αρκετά) λεμόνια κυπριακά (αυτή την εποχή), και οι τιμές τους είναι ψηλές, πωλούνται και αυτά €3», είπε ως παράδειγμα.