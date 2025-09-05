Την περασμένη εβδομάδα, ο Χαράλαμπος Δημητρίου, μέλος του ΔΣ του ΚΣΠΝΒ, συμμετείχε στις συνεδρίες της IBBY International που πραγματοποιήθηκαν στη Σεούλ (Κορέα), ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (IBBY Executive Committee) και σύνδεσμος των χωρών της Ευρώπης (Liaison officer for Europe) από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η Εκτελεστική Επιτροπή της IBBY συνεδριάζει δια ζώσης δύο φορές τον χρόνο για σκοπούς οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Στις πρόσφατες συνεδρίες ξεχώρισε για τον ΚΣΠΝΒ – Cyprus IBBY η τελική έγκριση της αφίσας για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2026, που θα ξεκινήσει το συμβολικό της ταξίδι από την Κύπρο και θα διαδοθεί παγκοσμίως. Υπενθυμίζεται ότι το Κυπριακό τμήμα της IBBY – ΚΣΠΝΒ έχει αναλάβει την παραγωγή και διάδοση του μηνύματος και της αφίσας, ακολουθώντας τις δημοκρατικές διαδικασίες συμμετοχής παιδιών από όλη τη χώρα στη διαδικασία επιλογής.

Παράλληλα, ο Χαράλαμπος Δημητρίου, ως μέλος των κριτικών Επιτροπών Προώθησης Φιλαναγνωσίας της IBBY International: IBBY-Asahi Reading Promotion Award και IBBY-iRead Outstanding Reading Promoter Award, συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες αξιολόγησης και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει εξαιρετικά και εμπνευσμένα έργα και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Η ανακοίνωση των νικητών των βραβείων θα γίνει στη Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου στην Μπολόνια τον Απρίλιο του 2026.

Ο λόγος που επιλέχθηκε η Κορέα για τις συνεδρίες ήταν το Περιφερειακό Συνέδριο τμημάτων IBBY για την περιοχή Ασίας–Ειρηνικού, που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία το περασμένο Σαββατοκύριακο (30-31 Αυγούστου). Στο συνέδριο, που είχε τίτλο “Living in Harmony with our Planet”, ο Χαράλαμπος Δημητρίου συντόνισε πάνελ με θέμα: «Οικολογικές Αφηγήσεις», ενώ συναντήθηκε με βραβευμένους δημιουργούς όπως τη Suzy Lee, τον Sydney Smith, τη Heena Baek, τον Abe Hiroshi και άλλους.

Αξιοσημείωτη ήταν και η επίσκεψη στη Nami Island*, επίσημο χορηγό του Hans Christian Andersen Award από το 2009, όπου μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της IBBY φιλοξενήθηκαν από την οικογένεια Minn, ενισχύοντας τη διαπολιτισμική συνεργασία στον χώρο του παιδικού βιβλίου.

Το κορεατικό τμήμα της IBBY (KBBY) αποδείχθηκε εξαιρετικός οικοδεσπότης και άψογος διοργανωτής. Όλη η Εκτελεστική Επιτροπή της IBBY ξεχώρισε τη θερμή φιλοξενία και τη γενναιοδωρία του KBBY καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα.

Η συμμετοχή του Χαράλαμπου Δημητρίου στις δράσεις της IBBY στη Σεούλ ήταν πλούσια σε νέες ιδέες, συνεργασίες και ανθρώπινες συναντήσεις, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της λογοτεχνίας ως γέφυρα που ενώνει παιδιά και δημιουργούς σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παράλληλα τοποθετεί την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη, καθιστώντας την πιο αναγνωρίσιμη και ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία στον χώρο του παιδικού βιβλίου.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στο Υφυπουργείο Πολιτισμού για τη στήριξη της συμμετοχής του μέλους του Δ.Σ. μας, Χαράλαμπου Δημητρίου, στις πιο πάνω δράσεις. Η συνδρομή του Υφυπουργείου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δεν περιορίζεται σε έναν απλό συμβολισμό, αλλά καθιστά εφικτή τη συνέχιση των δράσεων και της δικτύωσης που ενισχύουν ουσιαστικά την πολιτιστική μας διπλωματία.

*Το Nami Island είναι ένα δημοφιλές ιδιωτικό νησί και πολιτιστικός προορισμός κοντά στη Σεούλ, γνωστό για το διεθνές φεστιβάλ παιδικού βιβλίου, το Nami Concours ενώ είναι ο επίσημος χορηγός του κορυφαίου παγκόσμιου βραβείου Hans Christian Andersen της IBBY. Συνδυάζει φυσική ομορφιά με δράσεις για οικογένειες και πολιτισμό, φιλοξενώντας εκδηλώσεις και εκθέσεις αφιερωμένες στη λογοτεχνία και την εικονογράφηση παιδικού βιβλίου.