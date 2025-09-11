Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ανακοίνωσε τα δύο θέματα που προκρίθηκαν για τη νέα σειρά χαρτονομισμάτων ευρώ, με την ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας να κοσμεί το χαρτονόμισμα των €5.

Οι δύο θεματικές που εξετάζονται είναι: «Ευρωπαϊκός πολιτισμός: κοινόχρηστοι πολιτιστικοί χώροι» και «Ποτάμια και πουλιά: ανθεκτικότητα μέσα από την ποικιλομορφία». Η επιλογή προέκυψε έπειτα από εισηγήσεις ειδικών από όλη τη ζώνη του ευρώ και από δημόσια διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν 365.000 πολίτες.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι τα νέα χαρτονομίσματα «θα συμβολίζουν την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα και τη διαφορετικότητα που μας κάνει ισχυρούς». Ο πρόεδρος της Bundesbank Γιόαχιμ Νάγκελ υπογράμμισε ότι οι εμβληματικές προσωπικότητες που επελέγησαν «ενσαρκώνουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τις αξίες».

Οι προσωπικότητες που θα εμφανίζονται

Στο σενάριο του «Ευρωπαϊκού πολιτισμού» οι νέες εκδόσεις θα απεικονίζουν:

Μαρία Κάλλας (€5),

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (€10),

Μαρί Κιουρί (€20),

Μιγκέλ ντε Θερβάντες (€50),

Λεονάρντο ντα Βίντσι (€100),

Μπέρτα φον Ζούτνερ (€200).

Η πίσω όψη θα φέρει σκηνές πολιτιστικών δραστηριοτήτων: καλλιτέχνες του δρόμου, φεστιβάλ τραγουδιού, πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, τέχνη του δρόμου και πλατείες με πολίτες.

Το εναλλακτικό θέμα

Το δεύτερο προτεινόμενο θέμα, «Ποτάμια και πουλιά», θα απεικονίζει στην εμπρόσθια όψη ποτάμια και πτηνά όπως ο αλκυόνας και ο λευκός πελαργός, ενώ στην πίσω όψη θα εμφανίζονται θεσμοί της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο της ΕΕ.

Διαγωνισμός και τελική επιλογή

Η ΕΚΤ έχει προκηρύξει διαγωνισμό σχεδίων με τη συμμετοχή δημιουργών από όλη την ΕΕ. Οι προκριθέντες σχεδιασμοί θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση το 2026, ενώ η οριστική επιλογή των μοτίβων αναμένεται την ίδια χρονιά.

Στόχος η ασφάλεια και η προσβασιμότητα

Η ανανέωση των χαρτονομισμάτων αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας έναντι παραχαράξεων και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής τους. Παράλληλα, θα είναι πιο φιλικά για ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με προβλήματα όρασης.