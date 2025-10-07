Τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας η τελετή απονομής πλήρους υποτροφίας για σπουδές στη Ναυτική Επιστήμη, που προσφέρθηκε από την Ομοσπονδία Μεταφορών, Πετρελαιοειδών και Γεωργίας της ΣΕΚ (ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ), σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Μεταφορών (ITF) και τη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου του Intercollege.

Η υποτροφία, η οποία καλύπτει το 100% των διδάκτρων για τετραετή φοίτηση, χορηγήθηκε στον φοιτητή Κωνσταντίνο Πέτρου από τον Γενικό Γραμματέα της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, Χαράλαμπο Αυγουστή, και τον Γενικό Γραμματέα της ITF, Steve Cotton, παρουσία πανεπιστημιακών λειτουργών, φοιτητών και εκπροσώπων των συνδικάτων.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ευθύνης της ΣΕΚ και αποσκοπεί στην προώθηση του ναυτιλιακού επαγγέλματος και την καλλιέργεια ναυτικής κουλτούρας στην Κύπρο.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, Χαράλαμπος Αυγουστή, σε δηλώσεις του εξέφρασε την ικανοποίηση και την περηφάνια της Ομοσπονδίας για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας:

«Η ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια για τη χορήγηση αυτής της υποτροφίας σε έναν φοιτητή της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου. Η υποτροφία αυτή αποτελεί μια σημαντική πράξη επιβράβευσης, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης προς τους νέους ανθρώπους που επιλέγουν τη θάλασσα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αλλά και ως τρόπο ζωής».

Όπως υπογράμμισε, μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες καταβάλλεται κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων στη ναυτιλία «να αναβιώσει η ναυτική παράδοση της Κύπρου, η οποία έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια, και να ενισχυθεί η παρουσία των νέων μας στη ναυτιλία».

Καταλήγοντας, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ τόνισε ότι «ως ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, σε στενή συνεργασία με την ITF, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τη νέα γενιά ναυτικών – γιατί αυτοί είναι το μέλλον της ναυτιλίας και οι θεματοφύλακες των αξιών της αξιοπρέπειας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στη θάλασσα».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ITF, Steve Cotton, εξήρε τη συνεργασία με τη ΣΕΚ και τη Ναυτική Ακαδημία, επισημαίνοντας ότι «η επένδυση στην εκπαίδευση των νέων ναυτικών αποτελεί θεμέλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη θάλασσα».

Νωρίτερα, οι φοιτητές της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου/Intercollege είχαν την τιμή να παρακολουθήσουν μια εμπνευσμένη παρουσίαση από τον Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF), κ. Stephen Cotton. Η παρουσίαση αφορούσε την αποστολή και το έργο της ITF για την προάσπιση των δικαιωμάτων, της ευημερίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των ναυτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, κ. Χαράλαμπος Αυγουστή, και η κα. Χριστιάνα Ευστρατίου, Επιθεωρήτρια της ITF, απάντησαν σε ερωτήσεις των φοιτητών σχετικά με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις του ναυτικού επαγγέλματος.