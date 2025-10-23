Ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρόκι υπέγραψε νέο νόμο που εισάγει μηδενικό φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (PIT) για τους γονείς που μεγαλώνουν τουλάχιστον δύο παιδιά, μια μεταρρύθμιση που στοχεύει στη στήριξη των οικογενειών, στην αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών και στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Το νομοσχέδιο καταργεί την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος για οικογένειες με εισόδημα έως 32.973 ευρώ ετησίως.

Η φορολογική ελάφρυνση είναι διαθέσιμη σε όλους τους γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κηδεμόνων και των ανάδοχων γονέων.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της προεδρίας, μια μέση πολωνική οικογένεια αναμένεται να ωφεληθεί κατά περίπου 235 ευρώ τον μήνα, χάρη στη νέα φορολογική ελάφρυνση.