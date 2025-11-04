Είτε αλλάξει, είτε δεν αλλάξει η ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών του Μάϊου του 2026, αυτός που θέλει να ψηφίσει μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα απ’ όπου και εάν βρίσκεται.

Η σύσκεψη των αρχηγών στη Βουλή εξουσιοδότησε την Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου να υποβάλει ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών εάν μπορούν να μεταφερθούν μια εβδομάδα ενωρίτερα οι βουλευτικές εκλογές και συγκεκριμένα να διεξαχθούν στις 17 Μαϊου αντί στις 24 Μαϊου, όπως έχει αρχικά προγραμματιστεί. Αυτό οφείλεται στον τελικό του Final Four και στη συναυλία των Iron Maiden που θα πραγματοποιηθούν εκείνη την ημέρα στην Αθήνα και πολλοί Κύπριοι θέλουν να ταξιδέψουν στην ελληνική πρωτεύουσα.

Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες πως περίπου 12 χιλ. Κύπριοι έχουν κλείσει εισιτήρια για να ταξιδεύσουν στην Αθήνα. Ωστόσο, αντί να αλλάξει η ημερομηνία των εκλογών, αυτοί που επιθυμούν να ψηφίσουν μπορούν να εγγραφούν στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εντός των χρονοδιαγραμμάτων για να ψηφίσουν στην Αθήνα. Κάτι παρόμοιο έπραξαν κάποιοι και κατά τις τελευταίες ευρωεκλογές, καθώς εκείνη την ημέρα είχαν πραγματοποιήσει συναυλία στην Αθήνα οι Coldplay.

Ε.ΠΑ