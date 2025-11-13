Μια ιδιαίτερη αποκάλυψη έκανε η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, κατά τη συζήτηση της ρύθμισης της τηλεργασίας στο Δημόσιο, στην Ολομέλεια της Πέμπτης.

Η κα. Χαραλαμπίδου μιλώντας για τη ρύθμιση, αναφέρθηκε στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στον οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί η τηλεργασία. Ο ιδιώτης «έχει έγνοια» όπως είπε χαρακτηριστικά και μπορεί να αξιολογήσει τον υπάλληλο του διαφορετικά, υποστηρίζοντας πως βάσει τούτου η ανησυχία είναι κατά πόσον μπορεί να αξιολογηθεί με σωστό τρόπο η αποδοτικότητα των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της τηλεργασίας.

Μάλιστα, η κα. Χαραλαμπίδου, για να υποστηρίξει τα λεγόμενα της, είπε πως πρόσφατα, όπως ενημερώθηκε, ιδιωτική εταιρεία απέλυσε υπάλληλο της που δούλευε μέσω τηλεργασίας μόνο δύο ώρες την ημέρα.