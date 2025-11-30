Δόθηκε αρκετός χρόνος στην υπηρεσία της ΑΗΚ να πάρει -και να ξαναπάρει- προσφορές και προτάσεις τεχνικές για την αγορά νέων ευέλικτων γεννητριών για τις ανάγκες του σταθμού της Δεκέλειας, αλλά θα πρέπει επιτέλους να ληφθούν αποφάσεις.

Διότι ό,τι αποφασιστεί θα πρέπει να εφαρμοστεί και η πείρα από την υλοποίηση αποφάσεων δεν δικαιολογεί αισιοδοξία για αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων που προαποφασίζονται.

Το ερχόμενο καλοκαίρι η Κύπρος θα ζοριστεί για να καλύψει τις ανάγκες της σε ηλεκτρισμό. Και ίσως ζοριστεί και τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, αν πέσει αισθητά η θερμοκρασία και αυξήσει τις ανάγκες για θέρμανση τα βράδια.

Ευτυχώς, ακούμε πως πλησίασε η ώρα των αποφάσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και το διοικητικό συμβούλιο της ΑΗΚ, για τις δύο γεννήτριες στη Δεκέλεια.

Ακούμε πως το απρόσμενα (;) ψηλό κόστος για τον νέο εξοπλισμό οδήγησε σε διαφοροποίηση κάποιων αποφάσεων τεχνικής υφής. Το σημαντικό όμως είναι το συντομότερο να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις και να μπει μπρος η διαδικασία για το στήσιμο των νέων μονάδων. Οι οποίες ελπίζουμε να επιτρέπουν, τεχνικά, την σταδιακή ενίσχυσή τους, για πρόσθετη παραγωγή. Η Δεκέλεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το ηλεκτρικό σύστημα και δεν νοείται να θεωρείται «ππάτσια». Και πιστεύουμε πως από το σημερινό δ.σ. δεν θεωρείται έτσι. ΧΡΥΜΑ