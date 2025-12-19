Η συμμετοχή της ομάδας στον διαγωνισμό Junior Achievement αποτελεί μια δημιουργική πρωτοβουλία που αναδεικνύει την επιχειρηματική σκέψη των μαθητών και τον σεβασμό τους προς την τοπική παράδοση και είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Μέσα από την ανάπτυξη μιας υγιεινής μπάρας με βασικό συστατικό το παραδοσιακό λουκούμι Γεροσκήπου, η ομάδα επιδίωξε να συνδυάσει την καινοτομία με την πολιτιστική κληρονομιά, μετατρέποντας ένα αγαπημένο τοπικό γλυκό σε μια σύγχρονη, θρεπτική και ελκυστική πρόταση.

Η μπάρα, διαθέσιμη τόσο στην απλή της μορφή όσο και με επικάλυψη σοκολάτας, στοχεύει στην προώθηση πιο υγιεινών διατροφικών συνηθειών, ενώ παράλληλα προβάλλει την ταυτότητα της Γεροσκήπου και την αξία των παραδοσιακών προϊόντων μέσα από μια νεανική και βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα.

Το λουκούμι Γεροσκήπου, με ιστορία που ξεκινά από το 1895, συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα παραδοσιακά γλυκίσματα της Κύπρου. Παρασκευάζεται αποκλειστικά στη Γεροσκήπου από αγνά υλικά, ζάχαρη, νερό και άμυλο, αρωματισμένο με φυσικές γεύσεις και, σε επιλεγμένες ποικιλίες, εμπλουτισμένο με ξηρούς καρπούς. Η απουσία ζελατίνης του προσδίδει τη χαρακτηριστική μαλακή και ελαστική υφή που το διαφοροποιεί.

Οι ιδιαίτερες γεύσεις του, όπως τριαντάφυλλο, μανταρίνι, πορτοκάλι, φράουλα και πολλές ακόμη, συνδυάζουν ποιότητα και παράδοση, προσφέροντας πλούσιο άρωμα και απαλή υφή. Το λουκούμι Γεροσκήπου είναι πιστοποιημένο ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί αναγνωρισμένο στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμβολο φιλοξενίας και κυπριακής ταυτότητας.

Η μαθητική επιχείρηση Loukoumia Bars του Λυκείου Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων μπαρών δημητριακών που συνδυάζουν τη θρεπτική αξία φυσικών συστατικών με την αυθεντική γεύση των λουκουμιών Γεροσκήπου, προσφέροντας ένα υγιεινό και ταυτόχρονα αυθεντικό κυπριακό σνακ.

Το κοινό καλείται να γνωρίσει από κοντά την ομάδα της μαθητικής επιχείρησης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα διατίθενται προς πώληση Loukoumia Bars, ενώ μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθεί στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.