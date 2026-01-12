Κυκλοφορούν χιλιάδες και εκατομμύρια σε μορφή… cash, αν κρίνουμε απ’ όσα λέχθηκαν στις συνεντεύξεις του τραγικού βίντεο. Για μερικούς – μερικούς πετά η οικονομία, είτε με νόμιμες μεταφορές χρημάτων, είτε από χέρι σε χέρι.

Την ίδια ώρα, βαρεθήκαμε να ακούμε συμπαθέστατους περιπτεριούχους να παραπονιούνται πως από τον καιρό που τους απαγόρευσαν να απορρίπτουν τη χρήση κάρτας για πληρωμές από πελάτες τους (για να παταχθεί και η φοροδιαφυγή, μεταξύ άλλων) οι περισσότεροι πληρώνουν ηλεκτρονικά και οι ίδιοι ξεμένουν από ρευστό και δυσκολεύονται… στις δικές τους πληρωμές προς προμηθευτές!

Ε, ναι. Εμείς οι ψιλικατζήδες πληρώνουμε με τους πλέον σύγχρονους τρόπους και με τις εξαφανισμένες ATM δεν κρατάμε ψιλά ούτε για πάρκινγκ. Κάποιοι «χοντρέμποροι» έμειναν χρόνια πίσω, στο cash. Για ευνόητους λόγους.

Τ.ΟΥ