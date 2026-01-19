Οι πολύ φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και την απανθρακοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε τις χώρες μέλη σε βεβιασμένες αποφάσεις για μαζική αδειοδότηση μεγάλων έργων αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μαζί με τεράστια χρήση φωτοβολταϊκών στέγης ή μικρών ανεμογεννητριών από νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, χωρίς τα δίκτυα μεταφοράς να είναι έτοιμα να ανταπεξέλθουν.

Μπορεί στην Κύπρο πολλοί να πιστεύουν ακόμα πως η ανεπάρκεια του δικτύου ηλεκτρισμού σε κάποιες περιοχές είναι φαινόμενο κυπριακό, όμως δεν είναι. Τα ίδια και χειρότερα αντιμετωπίζουν οι περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Σε άρθρο τους στις 9 Ιανουαρίου, οι Financial Times έγραψαν πως σε ορισμένες χώρες, όπως την Ολλανδία, οι ουρές εμπορικών συστημάτων ΑΠΕ για σύνδεση στο δίκτυο εκτείνονται πάνω από επτά χρόνια. Στη δε Σλοβακία, περίπου το 50% της δυναμικότητας που έχει κρατηθεί για τις συνδέσεις έργων ΑΠΕ παραμένει αχρησιμοποίητο, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, επειδή αδειοδοτήθηκαν έργα με σειρά προτεραιότητας (αναλόγως του χρόνου κατάθεσης της αίτησης) και όχι αναλόγως ετοιμότητας και ωριμότητας των έργων.

Στη Γερμανία, γράφουν οι FT, υπάρχουν διπλάσια αιτήματα για προσθήκη αποθήκευσης μπαταριών στο δίκτυο από αυτό που προβλέπεται στο σχέδιο ανάπτυξης δικτύων της χώρας, σύμφωνα με έκθεση της διαχειρίστριας εταιρείας Elia Group.

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, «η προώθηση των ΑΠΕ στην ΕΕ έχει ξεπεράσει τις υποδομές που απαιτούνται για την υποστήριξή τους, καθώς οι χώρες κάνουν αγώνα για να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει οι Βρυξέλλες για την ανανεώσιμη ενέργεια και απομακρύνονται από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκτιμήσει πως πρέπει να δαπανηθούν 1,2 τρισ. ευρώ στα δίκτυα της ΕΕ μέχρι το 2040 προκειμένου να υποστηριχθεί η μετάβαση»…

INS