Τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) στη 16η Σύνοδο της Συνέλευσης του Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή και τη Δευτέρα στο Άμπου Ντάμπι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιωσιμότητας Abu Dhabi.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΗΚ, στη σύνοδο συμμετείχαν Υπουργοί, κρατικοί αξιωματούχοι και ανώτατα στελέχη διεθνών οργανισμών. Την ΑΗΚ, και ειδικότερα τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), εκπροσώπησε ο Μάριος Παππουτής, Βοηθός Διευθυντής Δικτύων.

Έργα-κλειδιά έως το 2026

Στην παρέμβασή του, ο κ. Παππουτής παρουσίασε τα σημαντικότερα έργα του ΔΣΔ που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν εντός του 2026, δίνοντας έμφαση σε:

Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας μεγάλης κλίμακας ,

, Συνέχιση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών , με κάλυψη ήδη στο 50% ,

, με , Αυτοματοποίηση περισσότερων από 100 Υποσταθμών Διανομής ,

, Αναβάθμιση των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής για τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ ,

για τη , Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του Δικτύου Μέσης Τάσης (Digital Twin) και έναρξη ψηφιοποίησης του Δικτύου Χαμηλής Τάσης.

Απανθρακοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη και ενεργειακός σχεδιασμός

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος της συνόδου ήταν η ανταλλαγή απόψεων γύρω από την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας, καθώς και οι προοπτικές και προκλήσεις που προκύπτουν από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της ενέργειας, ιδιαίτερα στον ενεργειακό σχεδιασμό και την ανάπτυξη δικτύων.

Οι ιδιαιτερότητες του κυπριακού συστήματος

Ο κ. Παππουτής ανέδειξε ως κρίσιμες προκλήσεις για την Κύπρο τις στοχευμένες επενδύσεις στο δίκτυο, την αποθήκευση ενέργειας και την ευελιξία.

Όπως σημείωσε, «η λειτουργία του δικτύου σε ένα μικρό και απομονωμένο νησί αποτελεί από μόνη της μια ιδιαίτερη πρόκληση». Τόνισε ότι η διατήρηση της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης, και κατ’ επέκταση της συχνότητας του συστήματος, είναι κρίσιμη, ενώ γίνεται ακόμη δυσκολότερη με την αυξημένη διείσδυση κατανεμημένης παραγωγής από ΑΠΕ.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι, λόγω της έλλειψης ηλεκτρικής διασύνδεσης με άλλη χώρα, η Κύπρος καταφεύγει σε αυξημένη συμβατική παραγωγή τις πρωινές και απογευματινές ώρες για την εξισορρόπηση του συστήματος, γεγονός που αυξάνει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Αλλαγή κουλτούρας και ενεργός ρόλος των καταναλωτών

Το βασικό μήνυμα του ΔΣΔ, σύμφωνα με την ΑΗΚ, είναι η ανάγκη αλλαγής κουλτούρας και η ενεργότερη εμπλοκή των χρηστών ενέργειας στη διαχείριση της κατανάλωσης και στην παροχή ευελιξίας, προκειμένου να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί η σταθερότητα και η ανθεκτικότητα του ηλεκτρικού δικτύου.

