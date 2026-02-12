Με την ολοκλήρωση και του 9ου γύρου, το Παγκύπριο Ανοιχτό Πρωτάθλημα Σκακιού 2026 πέρασε στην ιστορία ως μία από τις πιο άρτιες και ανταγωνιστικές διοργανώσεις των τελευταίων ετών. Η Λεμεσός, και συγκεκριμένα το Elias Beach Hotel, αποτέλεσε για τρεις εβδομάδες το επίκεντρο της στρατηγικής σκέψης, φιλοξενώντας αθλητές που τίμησαν το άθλημα με το ήθος και το επίπεδό τους.

Οργανωτική Επιτυχία και Υψηλό Επίπεδο

Η φετινή διοργάνωση ξεχώρισε για την άψογη ροή της, υπό την καθοδήγηση της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και του Σκακιστικού Ομίλου Λεμεσού. Το Ελβετικό Σύστημα 9 γύρων επέτρεψε σε έμπειρους και ανερχόμενους σκακιστές να αναμετρηθούν σε παρτίδες υψηλών απαιτήσεων, ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα του κυπριακού σκακιού.

Μια Γιορτή για Όλη την Κύπρο Παρά την έμφαση στον ανταγωνισμό, το πρωτάθλημα λειτούργησε ως σημείο συνάντησης για την ευρύτερη σκακιστική οικογένεια. Η μαζική συμμετοχή από ομίλους της Πάφου, της Λευκωσίας, της Αμμοχώστου και της Λάρνακας απέδειξε ότι το σκάκι στην Κύπρο δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά ένα ζωντανό κίνημα που ενώνει όλες τις πόλεις.

Η Σημασία των Υποστηρικτών

Η επιτυχής κατάληξη των αγώνων δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη στρατηγική στήριξη των χορηγών.

• Η Freedom24, ως Γενικός Συνεργάτης, επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη της πνευματικής καλλιέργειας στο νησί.

• Η Freedom24 Chess Academy, ο Winport Group και η

.BBF προσέφεραν τις βάσεις για μια διοργάνωση που πληρούσε όλα τα διεθνή πρότυπα.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ