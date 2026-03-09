Πολύ συχνές έγιναν οι ανακοινώσεις αυτοκινητοβιομηχανιών για την απόσυρση χιλιάδων αυτοκινήτων τους, μετά από διαπίστωση κάποιων τεχνικών προβλημάτων, κάποτε σημαντικών, κάποτε επουσιωδών.

Μια τέτοια είδηση δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στο Reuters και αναφέρει πως η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακαλεί 604.533 οχήματα στις ΗΠΑ επειδή ενδέχεται να παρουσιάσει βλάβη ο κινητήρας των υαλοκαθαριστήρων, μειώνοντας την ορατότητα και αυξάνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Η ανάκληση περιλαμβάνει ορισμένα οχήματα Explorer, Escape, Lincoln Aviator και Lincoln Corsair 2020-2022.

Η Ford ανακαλεί επίσης 11.431 οχήματα στις ΗΠΑ, καθώς η συγκόλληση τριβής του άξονα μετάδοσης κίνησης ενδέχεται να παρουσιάσει βλάβη, με αποτέλεσμα τον διαχωρισμό του πίσω άξονα μετάδοσης κίνησης και την ξαφνική απώλεια ισχύος κίνησης.

