Στο χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ από το 2008 διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος της Κύπρου, σύμφωνα με ανάρτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στην πλατφόρμα Χ.

Ο Πρόεδρος απέδωσε την εξέλιξη αυτή στην υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία.

Στην ανάρτησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η πορεία του δημόσιου χρέους συνιστά σημαντική εξέλιξη για τη χώρα, καταλήγοντας με τη φράση: «Πάνω από όλα η Κύπρος».