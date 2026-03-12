Τα τελευταία χρόνια ψάχνουν να βρουν οδηγούς λεωφορείων με τα κιάλια. Περάσαμε και από απεργίες των οδηγών λεωφορείων για ωράρια και μισθούς, δεν βρίσκουν και θα συνεχίσουν να μην βρίσκουν οδηγούς.

Θα πρέπει να ψάξουν να βρουν τους πραγματικούς λόγους που δεν βρίσκουν οδηγούς. Μήπως να δουν το θέμα των μισθών, των υπερωριών και τι άλλο μπορεί να προσφέρει η εταιρεία για να κάνει πιο ελκυστικό το επάγγελμα του οδηγού λεωφορείου;

Και ελπίζω να μην αρχίσουν τις προσφιλές δηλώσεις σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι θα θέλουν να φέρουν οδηγούς από το εξωτερικό, και ειδικά από τρίτες χώρες. Δεν γίνεται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα όπως το Pame Express, που όπως δηλώνουν οι εμπνευστές του είχε μία δουλειά, να αποσυμφορήσει τις οδικές αρτηρίες της Λευκωσίας και το πέτυχε, να μπαίνει στον πάγο εσαεί.

