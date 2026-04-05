Ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ το μόνο που βρήκε να πει για τη νέα ενεργειακή κρίση στην Ένωση είναι πως θα πρέπει οι κυβερνήσεις να εξετάσουν την επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία ιδιωτικών οχημάτων και στις αεροπρικές πτήσεις.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, από τους καλύτερους φίλους του Πούτιν στην ΕΕ, επανέλαβε την Κυριακή τη θέση του για αύξηση της προμήθειας φυσικού αερίου και πετρελαίου στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

Δήλωσε, ειδικότερα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποσύρει τις κυρώσεις στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, να κάνει βήματα για την αποκατάσταση της ροής πετρελαίου από τον αγωγό Ντρούζμπα και να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα η (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) θα πρέπει άμεσα να επαναλάβει τον διάλογο με τη Ρωσία και να διασφαλίσει ένα τέτοιο πολιτικό και νομικό περιβάλλον, ώστε τα κράτη-μέλη, αλλά και η ΕΕ ως σύνολο να μπορούν ν’ αναπληρώσουν τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν χάσει και να καταστήσουν δυνατό τον εφοδιασμό των στρατηγικών αυτών πρώτων υλών από όλες τις πιθανές πηγές και κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας”, τόνισε ο Φίτσο σε δήλωσή του, μετά από μία τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας.

Οι πιθανότητες να γίνει αποδεκτή από την Κομισιόν και το Συμβούλιο η πρόταση Φίτσο είναι μηδαμινές.

INS