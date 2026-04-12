Η προώθηση στη διεθνή αγορά αλκοολούχων ποτών από διασημότητες είναι σύνηθες φαινόμενο πλέον. Και αποδίδει οικονομικά στους ίδιους και τους συνεργάτες τους.

Όπως έγραψε το Euronews, ο διάσημος ηθοποιός Τζόνι Ντεπ προστίθεται τώρα στη λίστα άλλων διασημοτήτων που προώθησαν ποτά, όπως η Μπιγιονσέ (και το ουίσκι SirDavis), η Μάργκο Ρόμπι (το τζιν Papa Salt Coastal), ο Μπραντ Πιτ (The Gardener Gin), ο Ράιαν Ρέινολντς (Aviation Gin), ο Τζορτζ Κλούνεϊ (Casamigos Tequila). Ο Ντεπ βγάζει στην αγορά αποσταγμάτων ένα καραϊβικό ρούμι, με το όνομα Three Hearts. Η εμπορική αυτή κίνηση του ηθοποιού γίνεται σε συνεργασία με τον επί χρόνια φίλο του, Μπόμπι ΝτεΛεόν.

«Το ρούμι κουβαλά την ιστορία των νησιών», είπε ο Ντεπ. «Το διαμορφώνουν τα χέρια των ανθρώπων που καλλιεργούν το ζαχαροκάλαμο, ζυμώνουν το απόσταγμα και το ωριμάζουν με τον χρόνο». Ο ίδιος έχει σχεδιάσει και το μπουκάλι. Σκίτσαρε το σχήμα και τις εικονογραφήσεις του, στις οποίες περιλαμβάνονται σύμβολα από τα τατουάζ του 62χρονου ηθοποιού.

Σε συνέντευξή του στο Forbes, ο ΝτεΛεόν περιέγραψε το ρούμι ως ποτό με γεύση κολλώδους καραμέλας (sticky toffee) και αρώματα ξύλου, μπαχαρικών, γλασαρισμένου πορτοκαλιού και βανίλιας.