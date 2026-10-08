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Συγκλονισμό τις πρώτες ώρες και απέραντη θλίψη προκάλεσε αργά χθες βράδυ στην ισπανική κοινωνία η είδηση του θανάτου της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες μετατράπηκε σε σύμβολο εναντίον της οξείας στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.

Λίγη ώρα μετά που έγινε γνωστός ο θάνατός της, βράδυ Τετάρτης, εκατοντάδες Μαδριλένοι βγήκαν στους δρόμους σε διάφορα σημεία, εκφράζοντας τη λύπη και την οργή τους για τον θάνατο της Μαρικάρμεν, η οποία μετά την έξωσή της από το διαμέρισμα στο οποίο ζούσε για 70 χρόνια νοσηλευόταν με προβλήματα κινητικότητας σε νοσοκομείο.

Στην πόρτα του διαμερίσματός της τοποθετήθηκε μία πινακίδα που έγραφε «Αναπαύσου εν ειρήνη, Μαρικάρμεν».

Οι διαδηλωτές έξω από το Κοινοβούλιο της χώρας πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης ανάβοντας κεριά. Όπως γράφει το in.gr, κάποιοι εξ αυτών επέστρεψαν στην Πουέρτα δελ Σολ, όπου έχουν τις σκηνές τους στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμαρτυρίας τους για τα ακριβά ενοίκια και άλλοι παρέμειναν εκεί έως τα ξημερώματα.

Μια άλλη πινακίδα φέρει ένα σκίτσο με το πρόσωπο της Μαρικάρμεν και τη φράση: «Δεν μπορείς να κάνεις έξωση σε μια ανάμνηση». Και σε μια άλλη γράφει: «Σε έδιωξαν από το σπίτι σου. Τώρα ζεις σε εκατομμύρια καρδιές».

INS