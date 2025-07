Η Κίνα επέκρινε έντονα τη νέα δέσμη κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πλήττει κινεζικές επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως πλήγμα στις διμερείς σχέσεις και προειδοποιώντας για αντίποινα.

Το Πεκίνο καταγγέλλει πως οι κυρώσεις «προκαλούν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την ΕΕ», σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέταξε την Παρασκευή στις κυρώσεις δύο κινεζικές τράπεζες και πέντε επιχειρήσεις που φέρονται να σχετίζονται με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ευρωπαϊκές κυρώσεις επεκτείνονται σε κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από το 2022. Οι τράπεζες που τέθηκαν υπό περιορισμούς είναι η Heihe Rural Commercial Bank Co. και η Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co., καθώς σύμφωνα με την ΕΕ παρείχαν υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων που διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας διαμήνυσε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των εγχώριων επιχειρήσεων και τραπεζών, υπογραμμίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές αποφάσεις «παραβιάζουν τη συμφωνημένη βάση συνεργασίας» ανάμεσα στους ηγέτες των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ΕΕ είχε εξετάσει την προσθήκη των εν λόγω τραπεζών στον κατάλογο κυρώσεων ήδη από τον Ιούνιο, λόγω εμπλοκής τους σε συναλλαγές που φέρονται να διευκολύνουν την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας. Η Κίνα είχε προειδοποιήσει από τότε για τις συνέπειες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, είχε απειλήσει νωρίτερα μέσα στον Ιούλιο με αντίποινα σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων, ενώ ο Κινέζος πρέσβης στην ΕΕ φέρεται να άσκησε έντονη διπλωματική πίεση στις Βρυξέλλες για να αποτρέψει την ενέργεια.

Η Κίνα έχει δεχθεί και στο παρελθόν ανάλογες κυρώσεις από τις ΗΠΑ λόγω της συνεργασίας της με τη Ρωσία. Κρατικές τράπεζες όπως η Industrial & Commercial Bank of China Ltd. και η Bank of China Ltd. έχουν ήδη περιορίσει τις χρηματοδοτήσεις προς Ρώσους πελάτες από τις αρχές του 2023, υπό τον φόβο δευτερογενών αμερικανικών κυρώσεων.

Οι κινεζικές τράπεζες, επισημαίνουν αναλυτές, έχουν επανειλημμένα συμμορφωθεί με διεθνή περιοριστικά μέτρα στο παρελθόν – όπως στις περιπτώσεις Ιράν και Βόρειας Κορέας – ώστε να διατηρήσουν πρόσβαση στο παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών μέσω δολαρίου.

Ωστόσο, η ένταση με την ΕΕ απειλεί να πυροδοτήσει νέα ρήξη στις ήδη εύθραυστες σχέσεις Κίνας–Ευρώπης. Το Πεκίνο επιμένει πως οι οικονομικές του σχέσεις με τη Ρωσία είναι συμβατές με τους κανόνες του ΠΟΕ και δεν απευθύνονται σε τρίτα μέρη, ζητώντας από την ΕΕ να απόσχει από μονομερείς ενέργειες που επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα και τη διμερή συνεργασία.