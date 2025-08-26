Τον ρόλο των μεταναστών και ειδικά του ξένου εργατικού δυναμικού στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποιώντας ηγέτες και κυβερνήσεις να μην υποτιμούν τον ρόλο της μετανάστευσης, ακόμη και αν αυτή πυροδοτεί πολιτικές εντάσεις. Ένα θέμα απασχολεί και την Κύπρο και αρκετές φορές η σχέση απασχόλησης και μετανάστευσης είναι αντικείμενο συζήτησης.

Οι μετανάστες εργαζόμενοι στην Κύπρο αποτελούν σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού, καλύπτοντας θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα στη γεωργία, την κηπουρική, την κτηνοτροφία και τις υπηρεσίες. Το νομικό πλαίσιο ρυθμίζει την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, με σκοπό την κάλυψη αναγκών που δεν καλύπτονται από Κύπριους εργαζόμενους, ενώ προβλέπεται ισότητα στα εργασιακά δικαιώματα και προστασία από εκμετάλλευση. Υπάρχουν μηχανισμοί για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, αλλά και για τη διασφάλιση της νόμιμης παραμονής τους στην Κύπρο.

Η Λαγκάρντ, μιλώντας στο ετήσιο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στο Γουαϊόμινγκ, ανέφερε πως η εισροή ξένων εργαζομένων βοήθησε την ευρωζώνη να απορροφήσει μια σειρά κλυδωνισμών -όπως η ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους και ο πληθωρισμός ρεκόρ– προστατεύοντας παράλληλα την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Η απασχόληση στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 4,1% από τα τέλη του 2021 μέχρι τα μέσα του 2025, σχεδόν ισοσταθμίζοντας την αύξηση του ΑΕΠ, σημείωσε.

Υποστήριξε ότι η μετανάστευση έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιστάθμιση της μείωσης του ποσοστού γεννήσεων στην Ευρώπη και της αυξανόμενης τάσης για μείωση του ωραρίου εργασίας. Αυτό, όπως είπε, βοήθησε τις εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή τους και μείωσε τις πληθωριστικές πιέσεις, ακόμη και όταν οι μισθοί υπολείπονταν σε σχέση με τις τιμές.

Η μετανάστευση ανέφερε θα μπορούσε, κατ’ αρχήν, να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην άμβλυνση των περιορισμών στην προσφορά εργασίας σε επιλεγμένες περιοχές. Ωστόσο, σε όλα τα πιθανά σενάρια – ακόμη και σε εκείνα που υποθέτουν υψηλή μετανάστευση – ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας της ζώνης του ευρώ θα συνεχίσει να συρρικνώνεται για την ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών.

Μέχρι το 2040, ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας, σημείωσε στην ομιλία της, προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 3,4 εκατομμύρια. Από το 2002, ο αριθμός των ατόμων άνω των 60 ετών έχει αυξηθεί κατά 28 εκατομμύρια, ενώ αυτός των ατόμων ηλικίας 15-60 ετών έχει μειωθεί κατά 2,4 εκατομμύρια και των ατόμων κάτω των 14 ετών κατά 2,8 εκατομμύρια. Ωστόσο, μετά από μια σύντομη πτώση κατά τη διάρκεια των lockdown, το εργατικό δυναμικό επέστρεψε στο προ-πανδημίας επίπεδό του μέχρι το τέλος του 2021 – και έκτοτε έχει αυξηθεί κατά περίπου έξι εκατομμύρια άτομα. Ακόμα πιο σημαντική, σημείωσε στην ομιλία της ήταν η αύξηση τόσο του αριθμού όσο και του ποσοστού συμμετοχής των αλλοδαπών εργαζομένων.