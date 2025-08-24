Πολύ περισσότερο αδύναμη μετά την πανδημία χωρίς τους ξένους εργαζόμενους θα ήταν η οικονομία της Ευρώπης, τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Προειδοποίησε παράλληλα τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μην αγνοούν τον ρόλο της μετανάστευσης, ακόμη και αν αυτή τροφοδοτεί εντάσεις στο πεδίο της πολιτικής.

Μιλώντας το Σάββατο στο ετήσιο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στο Ουαϊόμινγκ, η Λαγκάρντ είπε ότι η εισροή ξένων εργαζομένων βοήθησε την ευρωζώνη να απορροφήσει διαδοχικά σοκ, όπως η ραγδαία αύξηση του κόστους της ενέργειας και ο υψηλός πληθωρισμός, διατηρώντας παράλληλα την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας ανέπαφες.

Όπως σημείωσε, η απασχόληση στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 4,1% μεταξύ του τέλους του 2021 και τα μέσα του 2025, σχεδόν ισοσταθμίζοντας τα κέρδη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

«Αν και αντιπροσώπευαν μόνο το 9% περίπου του συνολικού εργατικού δυναμικού το 2022, οι ξένοι εργαζόμενοι συνέβαλαν κατά το ήμισυ στην ανάπτυξή του τα τελευταία τρία χρόνια», δήλωσε η Λαγκάρντ στους κεντρικούς τραπεζίτες που συμμετείχαν στη συνάντηση. Χωρίς αυτή τη συμβολή, πρόσθεσε, «οι συνθήκες στην αγορά εργασίας θα μπορούσαν να είναι πιο αυστηρές και η παραγωγή χαμηλότερη».

Το Politico αναφέρει τα παραδείγματα της Λαγκάρντ ήταν η Γερμανία και η Ισπανία. Το ΑΕΠ της Γερμανίας θα ήταν σήμερα περίπου 6% χαμηλότερο χωρίς τους μετανάστες εργαζομένους, ενώ η ισχυρή ανάκαμψη της Ισπανίας «οφείλει πολλά» στους αλλοδαπούς εργαζομένους, είπε.

Σε ολόκληρη την ευρωζώνη, η απασχόληση έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 4% από το 2021, ακόμη και όταν οι κεντρικοί τραπεζίτες προχώρησαν στις πιο απότομες αυξήσεις επιτοκίων των τελευταίων ετών.

Επιπλέον, η πρόεδρος της ΕΚΤ υποστήριξε ότι η μετανάστευση έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιστάθμιση της μείωσης του ποσοστού γεννήσεων στην Ευρώπη και της αυξανόμενης τάσης για μείωση του ωραρίου εργασίας. Αυτό, όπως είπε, βοήθησε τις εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή τους και μείωσε τις πληθωριστικές πιέσεις, ακόμη και όταν οι μισθοί υστερούσαν σε σχέση με τις τιμές.

Ωστόσο, η Λαγκάρντ αναγνώρισε και την πολιτική πλευρά του ζητήματος. Η καθαρή μετανάστευση ώθησε τον πληθυσμό της ΕΕ στο ύψος-ρεκόρ των 450 εκατομμυρίων πέρυσι, την ώρα που κυβερνήσεις, όπως της Γερμανίας και της Ιταλίας προχώρησαν σε περιορισμούς των νέων αφίξεων υπό την πίεση των ψηφοφόρων που συρρέουν στα ακροδεξιά κόμματα.

«Η μετανάστευση θα μπορούσε, κατ’ αρχήν, να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανακούφιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού καθώς ο γηραιός πληθυσμός γερνάει», είπε η Λαγκάρντ. «Ωστόσο, οι πολιτικοοικονομικές πιέσεις ενδέχεται να περιορίσουν τις ροές».

Τόνισε, τέλος, ότι η αγορά εργασίας της Ευρώπης έχει βγει από τις πρόσφατες κρίσεις σε «απροσδόκητα καλή κατάσταση». Ωστόσο, προειδοποίησε να μην θεωρηθεί δεδομένο ότι αυτή η δυναμική θα διαρκέσει: η δημογραφική μείωση, οι πολιτικές αντιδράσεις και οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των εργαζομένων εξακολουθούν να απειλούν την ανθεκτικότητα της ευρωζώνης.

