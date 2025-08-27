Η πορεία της Ευρώπης προς την ουδετερότητα άνθρακα απειλείται από την έλλειψη σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV), σύμφωνα με ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Το πρόβλημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς η σταδιακή κατάργηση των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) αυξάνει κατακόρυφα τη ζήτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) αντιπροσώπευαν το 15,6% των νέων πωλήσεων στην ΕΕ, έναντι 12,5% το 2024. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά εξακολουθούν να κυριαρχούν με μερίδιο 34,8%. Οι σκανδιναβικές χώρες παραμένουν πρωτοπόρες, με τη Νορβηγία να φτάνει το 96% στις νέες εγγραφές BEV, ενώ στο άλλο άκρο βρίσκονται η Σλοβακία (5,3%) και η Κροατία (4,8%).

Παρά την πρόοδο, η ανάπτυξη υποδομών παραμένει άνιση. Το 2024 τα δημόσια σημεία φόρτισης αυξήθηκαν κατά 35% ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο, όμως το 61% συγκεντρώνεται σε τρεις χώρες: Ολλανδία, Γερμανία και Γαλλία. Για την επίτευξη του στόχου των 3,5 εκατ. φορτιστών έως το 2030, απαιτούνται επιπλέον 2,6 εκατ. εγκαταστάσεις – δηλαδή 520.000 κάθε χρόνο, πολύ υψηλότερα από τους 153.027 που προστέθηκαν το 2023.

Η πρόκληση αφορά όχι μόνο τον αριθμό αλλά και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Η έλλειψη δεδομένων οδηγεί συχνά σε εγκαταστάσεις σε περιοχές με χαμηλή ζήτηση, μειώνοντας την απόδοση επένδυσης και αφήνοντας αγροτικές ή υποεξυπηρετούμενες περιοχές πίσω.

Για την αντιμετώπιση αυτής της ανισορροπίας, αναπτύσσονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα που συνδυάζουν ανάλυση δεδομένων με ευέλικτες λύσεις. Δύο νεοφυείς επιχειρήσεις, η SurplusMap και η Voltaage, υλοποιούν πιλοτικά προγράμματα σε διάφορες ευρωπαϊκές περιοχές, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης και την επιτάχυνση της υιοθέτησης ηλεκτρικών οχημάτων.

ΚΥΠΕ