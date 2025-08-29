Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει σχέδιο για την αξιοποίηση σχεδόν 200 δισ. ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία με στόχο τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά τους σε πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις ώστε να αποφέρουν υψηλότερες αποδόσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα την πίεση στη Μόσχα.

Η πρόταση, που θα τεθεί επί τάπητος το Σάββατο στη συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, απέχει από την πλήρη κατάσχεση των assets, την οποία απορρίπτει η πλειοψηφία των κρατών-μελών λόγω νομικών και οικονομικών κινδύνων.

Η πίεση από Βαλτική και G7

Οι χώρες της Βαλτικής και η Εσθονή επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας πιέζουν για πλήρη κατάσχεση, με τη στήριξη του Επιτρόπου Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις. Ωστόσο, κράτη όπως η Γερμανία, η Ιταλία και το Βέλγιο αντιδρούν, με τις Βρυξέλλες να ανησυχούν για το Euroclear, το οποίο διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των assets.

Το 2024, η G7 συμφώνησε να διοχετεύσει 45 δισ. ευρώ από τα κέρδη επενδύσεων στην Ουκρανία, αφήνοντας ανέγγιχτα τα κεφάλαια. Παράλληλα, η ΕΕ πρέπει να καταβάλει έως το τέλος του 2025 το δικό της μερίδιο, ύψους 18 δισ. ευρώ, γεγονός που αυξάνει την πίεση για νέες πηγές χρηματοδότησης.

Εναλλακτικές λύσεις και νέο ταμείο

Σύμφωνα με το Politico, η Κομισιόν εξετάζει τη δημιουργία ενός «ειδικού οχήματος» αντίστοιχου με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Το νέο ταμείο θα μπορούσε να επενδύσει τα assets σε προϊόντα υψηλότερης απόδοσης, αλλά και να προστατεύσει την ΕΕ από πιθανό βέτο της Ουγγαρίας, η οποία θεωρείται πιθανή να μπλοκάρει μελλοντική ανανέωση κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες «προωθούν τις εργασίες για τα ρωσικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία ώστε να συμβάλουν στην άμυνα και ανοικοδόμηση της Ουκρανίας».

Αντιδράσεις και ανησυχίες

Η πιθανότητα πιο ριψοκίνδυνων επενδύσεων προκαλεί αντιδράσεις, με την CEO του Euroclear να εκφράζει φόβους ότι οι φορολογούμενοι της ΕΕ θα επωμιστούν πιθανές ζημιές. Σήμερα, τα assets επενδύονται μέσω της Κεντρικής Τράπεζας Βελγίου με χαμηλό επιτόκιο και ελάχιστο ρίσκο.

